Mps-Mediobanca: via libera del consiglio di vigilanza Bce. La Commissione Ue indaga su cessione del 15% di Siena da parte del Mef

Secondo Reuters, la decisione del consiglio di vigilanza attende ora la ratifica formale del consiglio direttivo Bce. Titolo Mps corre in Borsa. Ft: Verifiche di Bruxelles su vendita 15% Mef che potrebbero portare a indagine su aiuti di Stato

C’è il via libera del consiglio di vigilanza della Bce all’Ops di Mps su Mediobanca. Lo rivela Reuters, citando fonti vicine al dossier. La decisione, presa dal consiglio di vigilanza tramite la procedura scritta – spiega l’agenzia di stampa -, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce.. Sarà poi comunicata a Mps. La notizia ha innescato l’immediata la reazione del titolo Monte dei Paschi, che sul Ftse Mib guadagna oltre il 4% a 7,195 euro, registrando la miglior performance all’interno del comparto bancario italiano. Salgono anche le azioni Mediobanca, che segnano +2,64% a 19,64 euro.

Mps Mediobanca: il via libera del consiglio di vigilanza della Bce

L’autorizzazione ufficiale dell’Eurotower sull’ops lanciata a fine gennaio dal Monte dei Paschi su Mediobanca dovrebbe essere annunciata a breve, entro la metà della prossima settimana. Si tratta del passaggio più atteso di un’operazione che potrebbe ridisegnare il settore bancario italiano. Poi, la strada potrebbe essere tutta in discesa, con l’arrivo a stretto giro dell’ok della Dg Comp europea e della Consob, atteso cinque giorni dopo.

Una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, Mps potrà rivolgersi al mercato, aprendo il periodo d’adesione all’offerta già a luglio. La durata prevista è di tre-quattro settimane in tutto.

Oltre all’autorizzazione della Bce, Mps attende si conoscere la soglia minima di capitale di Mediobanca da acquisire per vedersi validare l’ops. Il ceo Luigi Lovaglio dice di puntare a oltre il 66%.

Ft su Mps: verifiche della Commissione Ue su cessione 15% da parte del Mef

Dopo la procura indaga anche l’Europa. Secondo il Financial Times, a seguito di reclami di alcuni grandi investitori che sarebbero stati esclusi dalla procedura di offerta, la Commissione europea starebbe esaminando la controversa vendita della quota del 15% del Monte dei Paschi di Siena da parte del governo italiano effettuata nel novembre del 2024.

Unicredit, il fondo petrolifero norvegese e BlackRock erano tra gli investitori interessati ad acquistare azioni nell’ambito della vendita del Tesoro, ma sarebbe stato detto loro che l’offerta era già stata chiusa da Banca Akros, la banca controllata da Banco Bpm che stava gestendo la procedura, sostengono le fonti citate dal quotidiano britannico.

Le azioni sono poi state vendute ad Anima, Banco Bpm, Delfin e Caltagirone tramite una procedura di accelerated bookbuilding (Abb). Tutti e quattro gli investitori hanno pagato un premio del 5% sulle azioni.

In base a quanto rivelato da Ft, la Commissione starebbe esaminando i dettagli dell’operazione per verificare se il processo sia stato un’operazione di mercato equa e aperta. Questa valutazione preliminare potrebbe portare all’apertura di un‘indagine sugli aiuti di Stato, ma non è stata ancora presa alcuna decisione, hanno avvertito le fonti.

Durante l’asta non sono state fornite indicazioni sul prezzo dell’ordine agli investitori, il che è stato “insolito”, spiega il quotidiano, secondo cui Unicredit aveva piazzato un ordine di acquisto per il 10% delle azioni, ma quando Banca Akros ha risposto alla chiamata di follow-up, a Unicredit è stato comunicato che il book era chiuso.

Nel frattempo, secondo La Stampa, Piazzetta Cuccia avrebbe portato in Procura sette dossier riguardanti Mps già presentati a Bce, Ue e Consob.

Mediobanca aggiorna il piano

A sorpresa Mediobanca diffonderà venerdì 27 giugno le proiezioni dei target finanziari al 2028 (l’attuale piano si ferma al 2026), allineandoli così temporalmente agli obiettivi indicati da Mps, la cui Ops dovrebbe partire a luglio. I target, naturalmente, non includeranno Banca Generali: l’assemblea per discutere dell’operazione sull’istituto si terra’ il 25 settembre.

Mediobanca mantiene ferme le linee strategiche del piano “One Brand One Culture” al 2026, di cui a febbraio erano stati rivisti al rialzo i target.