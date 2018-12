Mourinho esonerato dallo United: Pogba si allontana dalla Juve

Colpo di scena clamoroso in Premier League: il Manchester United ha esonerato José Mourinho “con effetto immediato”. Gli avvocati delle due parti stanno lavorando alla rescissione del contratto per trovare un’intesa sull’indennizzo che spetterà al portoghese, legato allo United fino al 2020.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018