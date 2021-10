Moncler, nuova sede a Milano vicino al futuro Villaggio olimpico

La società ha scelto Symbiosis, il business district di Covivio in zona Sud: dal 2024 tutto il personale lavorerà in un unico spazio da 38.000 metri quadri

Nuovo quartier generale per Moncler, società quotata in Borsa che ha scelto il Sud di Milano, per l’esattezza Symbiosis, il business district di Covivio, per la sua nuova sede. L’edificio, ancora da costruire, sorgerà nei pressi della Fondazione Prada e della nuova sede milanese di Fastweb, a due passi da dove sarà realizzato il Villaggio olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026: l’accordo prevede una locazione quindicennale, a partire da fine 2024. Il gruppo dei piumini avrà i suoi uffici in un unico spazio di circa 38.000 metri quadri.

“Vogliamo ridisegnare l’esperienza lavorativa delle nostre persone in un luogo dove possano esprimere tutto il loro potenziale e dove la creatività e la collaborazione siano di casa”, ha detto l’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, sottolineando che “continueremo ad accogliere e sostenere le esigenze delle nostre persone, offrendo modalità di lavoro flessibili, ma il mio sogno è quello di creare un luogo dove l’energia, il benessere e l’attenzione all’ambiente siano al centro di tutto e dove tutti abbiamo voglia di venire”. L’edificio sarà progettato dallo Studio internazionale di architettura e interior design Antonio Citterio Patricia Viel secondo i più criteri di sostenibilità ambientale e benessere, e prevede l’ottenimento delle certificazioni secondo gli standard Well e Leed.

La ciminiera presente nell’area, simbolo dell’antica zona industriale, è stata risanata e sarà rifunzionalizzata in chiave ecologica per mitigare le condizioni termiche dell’immobile. La cisterna attigua all’immobile sarà convertita in un serbatoio di acqua piovana per l’irrigazione del giardino interno. La partnership con Moncler “conferma la grande attrattività di Symbiosis che ospita già importanti realtà corporate: sul totale di 126.000 metri quadri dell’area di Symbiosis, a oggi, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione, più di 100.000 metri quadri, già commercializzati con successo al 96%”, ha detto Alexei Dal Pastro, amministratore delegato Italia di Covivio.