Milano Fashion Week 2025 al via tra debutti, ritorni e grandi assenti. Ecco il calendario delle sfilate

Dopo New York e Londra, dal 25 febbraio al 2 marzo i riflettori si accendono sulla capitale italiana della moda, che presenta le collezioni Autunno/Inverno 2025-2026 prima di lasciare il testimone a Parigi

Dal 25 febbraio al 2 marzo 2025, Milano torna sotto i riflettori con una nuova edizione della Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni donna Autunno/Inverno 2025-26. Sei giorni intensi tra sfilate, presentazioni ed eventi che vedranno protagonisti i grandi nomi della moda italiana, ma anche debutti attesissimi, grandi ritorni e qualche assenza che non passerà inosservata.

Tra i temi chiave di questa edizione spicca la sostenibilità: brand come Diesel e Brunello Cucinelli, già premiati ai Cnmi Sustainability Awards, porteranno in passerella la loro visione di una moda innovativa e attenta all’ambiente.

Chi sfilerà alla Milano Fashion Week 2025?

Come ogni anno, il calendario è ricco di appuntamenti con le maison più prestigiose. Ad aprire la settimana sarà Gucci, che sfilerà nonostante l’assenza di un direttore creativo dopo l’uscita di Sabato De Sarno. Anche Fendi, rimasta senza guida dopo l’addio di Kim Jones, sarà sotto i riflettori per un motivo speciale: la maison celebra 100 anni di storia, con una sfilata che si preannuncia memorabile sotto la direzione di Silvia Venturini Fendi. Questo sarà anche un anno di celebrazioni per altri marchi: Dsquared2 festeggerà i suoi 30 anni, mentre K-Way spegnerà 60 candeline. Santoni, invece, celebrerà 50 anni dalla fondazione. Seguiranno poi le sfilate di colossi come Prada, Dolce & Gabbana, Max Mara, Ferragamo e Giorgio Armani, pronti a presentare le loro visioni per il prossimo inverno. Versace, invece, sarà al centro delle attenzioni anche per i rumors su un possibile ritorno del brand in mani italiane.

I debutti: chi sfilerà per la prima volta?

Questa edizione vedrà il debutto di Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti (25 febbraio), dopo l’uscita della stilista fondatrice. Un passaggio di testimone che segna una nuova era per il brand. Tra gli esordi più attesi c’è anche quello di David Koma per Blumarine (27 febbraio), pronto a rinnovare il marchio con il suo stile audace e iperfemminile.

Sarà un momento importante anche per Alberto Caliri, che sfilerà per Missoni, forse con un tributo speciale alla fondatrice Rosita Missoni, scomparsa di recente.

Tra le new entry del calendario troviamo Institution by Galib Gassanoff e Saman Loira, due nomi destinati a portare innovazione e sperimentazione sulla passerella. Non mancheranno, infine, i designer emergenti che stanno conquistando sempre più spazio nel settore: tra i nomi da tenere d’occhio ci sono Marco Rambaldi, Francesco Murano e Giuseppe Di Morabito.

I ritorni: ecco chi rientra in calendario

Non mancano, infine, i grandi ritorni. Dopo alcune stagioni di presentazioni intime, Msgm torna ufficialmente in passerella sabato 1° marzo. Il designer Massimo Giorgetti ha riscosso grande successo con la sua collezione uomo “Follow the Rabbit”, ispirata a un viaggio psichedelico tra ribellione e trasformazione, e il suo ritorno sulle passerelle femminili è attesissimo. Anche Fiorucci rientra nel calendario ufficiale dopo aver sfilato lo scorso settembre fuori programma.

Gli assenti della Milano Fashion Week 2025

Se da un lato il calendario si arricchisce di nuovi nomi, dall’altro si segnalano alcune assenze pesanti. Il grande assente di questa edizione è Bottega Veneta, che ha deciso di posticipare il debutto della nuova direttrice creativa, Louise Trotter. Tuttavia, il brand non resterà del tutto nell’ombra: il 1° marzo terrà un evento speciale, che offrirà un’anteprima sulla nuova direzione artistica.

Un altro forfait riguarda Daniele Calcaterra, che ha annullato la sua sfilata per la stagione Primavera/Estate 2025, prevista per il 28 febbraio, a causa di difficoltà personali. Lo stilista ha annunciato che tornerà sulle passerelle a settembre con rinnovata energia, mentre la sua collezione Autunno/Inverno 2025-26 sarà presentata attraverso i canali digitali del brand.

Milano Fashion Week 2025: calendario sfilate e presentazioni

Quest’anno, la Milano Fashion Week conterà 153 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi speciali. Nel dettaglio, ci saranno 56 sfilate fisiche, 6 digitali, 65 presentazioni e 23 eventi esclusivi. Ecco il calendario ufficiale delle sfilate:

Martedì 25 febbraio 2025

15:00 – Gucci

16:00 – Iceberg

17:00 – N.21

18:00 – Alberta Ferretti

19:00 – K-Way

20:00 – Dsquared2

Mercoledì 26 febbraio 2025

09:30 – Luisa Beccaria

10:30 – Jil Sander

11:30 – Daniela Gregis

12:30 – Antonio Marras

14:00 – Diesel

15:00 – Vivetta

16:00 – Marco Rambaldi

17:00 – Marni

18:30 – Onitsuka Tiger

19:30 – Fendi

Giovedì 27 febbraio 2025

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Blumarine (Debutto di David Koma)

12:30 – Anteprima

14:00 – Prada

15:00 – Emporio Armani

16:00 – Emporio Armani

17:00 – Francesco Murano

18:00 – MM6 Maison Margiela

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Venerdì 28 febbraio 2025

10:30 – Institution by Galib Gassanoff

11:30 – Sportmax

12:30 – Calcaterra

14:00 – Tod’s

15:00 – Giuseppe Di Morabito

16:00 – Moschino

17:00 – Sunnei

18:00 – Missoni

19:00 – Elisabetta Franchi

20:00 – Versace

Sabato 1° marzo 2025

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Bally

14:30 – Dolce & Gabbana

15:30 – Laura Biagiotti

16:30 – Msgm (ritorno in passerella)

17:30 – Fiorucci

18:30 – Aniye Records

21:00 – Philipp Plein

Evento speciale Bottega Veneta

Domenica 2 marzo 2025

09:30 – Susan Fang (supportata da Dolce & Gabbana)

10:30 – Hui

11:30 – Giorgio Armani

12:30 – Giorgio Armani

13:30 – Avavav

14:30 – J.Salinas

15:30 – Francesca Liberatore

Lunedì 3 marzo 2025 (sfilate digitali)

10:00 – Tokyo James

10:30 – Maison Nencioni

11:00 – Maxivive

11:30 – Jacob Cohën

12:00 – Saman Loira

12:30 – ViaPiave33

Milano Fashion Week 2025: dove vedere le sfilate?

Non tutti potranno assistere dal vivo alle sfilate – riservate a stampa, buyer e celebrity – ma si può comunque seguire la Milano Fashion Week in streaming. Le sfilate digitali saranno trasmesse sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) e sui canali social dei vari brand, permettendo di scoprire in tempo reale le nuove collezioni.

Ma la Milano Fashion Week non si ferma alle passerelle: l’intera città sarà animata da mostre, talk e celebrazioni che coinvolgeranno arte, design e cultura. Tra opening esclusive e iniziative dedicate alla sostenibilità e all’inclusività, questa edizione si preannuncia come un evento da non perdere.