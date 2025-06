Milano, cede l’insegna Generali sulla Torre Hadid a CityLife: area evacuata

All’alba il cedimento della struttura a 192 metri d’altezza ha fatto scattare l’allarme. Transennata l’area, chiusa la metro e il centro commerciale

Momenti di paura alla Torre Generali all’alba nel cuore del quartiere CityLife, a Milano. Un forte boato ha squarciato il silenzio mattutino, attirando l’attenzione su uno degli edifici simbolo dello skyline cittadino. L’insegna con il logo del gruppo assicurativo, posizionata sulla sommità della Torre Hadid, soprannominata “Lo Storto” per la sua inconfondibile torsione architettonica, ha ceduto parzialmente a un’altezza di 192 metri, generando apprensione tra i presenti.

La prima segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata alle ore 6.37. I soccorsi sono stati tempestivi. L’intera area è stata messa in sicurezza, con la chiusura immediata della fermata Tre Torri della metropolitana linea M5 e l’evacuazione del centro commerciale sottostante. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della manutenzione dell’edificio, impegnati insieme ai pompieri nelle operazioni di controllo e verifica.

Non si registrano feriti. L’insegna, danneggiata visibilmente su almeno due lati, si è inclinata verso l’interno della struttura, evitando così un distacco verso l’esterno che avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi. Il logo, che occupa l’intera larghezza della torre, sovrasta i 44 piani dell’edificio e fa da riferimento visivo per un’area in cui lavorano quotidianamente oltre 2mila persone.

Non vi sono state condizioni meteorologiche avverse nelle ore precedenti all’incidente, e quindi sembra essere escluso un problema per colpa dell’azione del vento. L’ipotesi al vaglio è quella di un cedimento strutturale della componente metallica o dei supporti dell’insegna. In attesa di accertamenti più approfonditi, l’accesso all’edificio e alla grande piazza pedonale di CityLife resta interdetto.

Nel frattempo, una folla di curiosi si è radunata attorno al perimetro transennato, attratta dalla scena e dalla presenza dei mezzi di emergenza. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito un rumore secco, seguito da un silenzio irreale, rotto solo dall’arrivo delle sirene.

La Torre Hadid, emblema dell’architettura contemporanea milanese

La torre, firmata dall’archistar Zaha Hadid, è una delle tre strutture principali che compongono il nuovo distretto direzionale e residenziale di CityLife. Alta quasi 200 metri e con la sua caratteristica curvatura, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della trasformazione urbana di Milano negli ultimi anni.

Le autorità non hanno ancora fornito una stima sui tempi necessari per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza e per la riapertura degli spazi lavorativi e commerciali. Per ora, la priorità resta la messa in sicurezza della parte superiore della torre e l’accertamento delle cause che hanno provocato il cedimento.

CityLife vive così una giornata sospesa, tra l’incredulità dei cittadini e l’attenzione delle squadre tecniche impegnate a riportare la situazione sotto controllo.