Meteo weekend, il 2 giugno tra sole e temporali anche forti. Dalla prossima settimana arriva il caldo

La prima settimana di giugno prenderà il via all’insegna del maltempo. Tuttavia, nella seconda parte della settimana, potrebbe esserci una svolta

L’arrivo della bella stagione si fa desiderare, con giugno che inizia sotto il segno del maltempo. Dopo un maggio piovoso, i primi giorni del nuovo mese saranno altrettanto incerti, con rovesci e temporali diffusi. Ma c’è qualcosa di insolito nell’aria: persino le Dolomiti vedranno la neve scendere fino a quote di 1600 metri, una vera sopresa per questa tarda stagione.

Verso la fine del weekend, un’altra massa d’aria fredda e instabile si sposterà sul centro dell’Europa, portando nuove condizioni meteorologiche avverse fino a metà settimana prossima. Durante la Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, nonostante un mattino relativamente soleggiato, gli esperti prevedono un nuovo peggioramento, con precipitazioni concentrate soprattutto nel Nord Italia. I temporali faranno ritorno anche nella giornata di lunedì. Tuttavia, dal mercoledì successivo, si anticipa un periodo più stabile e caldo, con la speranza di vedere finalmente l’arrivo dell’estate.

Meteo weekend 2 giugno: una breve tregua e poi di nuovo sotto la pioggia

Sabato 1 giugno, con l’arrivo del weekend festivo, il sole fa capolino, anche se non mancheranno alcuni temporali isolati, specialmente sulle Alpi e le Prealpi, con possibilità di estendersi alle pianure piemontesi. Altrove, ci sarà ancora abbastanza sole. Al Centro, il cielo sarà prevalentemente sereno, Al Sud, variabilità tra nuvole e qualche goccia di pioggia soprattutto sulle regioni peninsulari, mentre sulle Isole maggiori splenderà il sole. I venti saranno deboli o moderati, con mari leggermente mossi.

Tuttavia, domenica 2 giugno non sembra essere d’accordo con il concetto di festa. Le nubi si addensano nuovamente, portando con sé rovesci irregolari. Nel dettaglio, al Nord, la mattinata sarà soleggiata con qualche nuvola sulla Liguria. Nel pomeriggio, temporali si svilupperanno soprattutto sull’entroterra ligure, la dorsale emiliana e le zone alpine e prealpine, per poi estendersi verso le pianure tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Nel Centro, il mattino sarà ancora soleggiato, ma nel pomeriggio si formeranno temporali lungo l’Appennino, con possibilità di estendersi verso l’entroterra adriatico durante la sera e la notte. Al Sud, nuvole e qualche piovasco interesseranno Campania, Puglia e Basilicata, mentre sulle Isole maggiori varrà la variabilità. Le temperature, però, non subiranno grandi variazioni.

Sotto il profilo delle temperature, dopo un breve abbassamento termico al Nord, il fine settimana ci regalerà un po’ di sollievo con valori massimi tra i 21 e i 25°C al Centro-Nord. Al Sud, invece, il caldo estivo si fa già sentire, con punte che raggiungeranno i 29-30°C in Puglia e Calabria, e oltre i 32°C in Sicilia.

Nonostante lunedì 3 e martedì 4 giugno siano ancora caratterizzati da temporali in arrivo, c’è una luce in fondo al tunnel meteorologico: l’anticiclone è in arrivo. Gli esperti prevedono che entro il secondo weekend di giugno, porterà con sé un clima più stabile e estivo, con temperature in rialzo.