Meteo weekend: caldo intenso con punte verso i 40 gradi, ma da domenica temporali in arrivo. Le previsioni

Un weekend di fuoco con temperature che raggiungeranno punte fino a 42 gradi in Sardegna e 40 gradi in Sicilia. Ma attenzione: da domenica pomeriggio è previsto un netto cambiamento

L’Italia si prepara a un fine settimana davvero estivo con l’anticiclone africano che continua a garantire sole, cielo limpido e un’ondata di caldo intenso su gran parte del Paese. Temperature ben al di sopra della media stagionale interesseranno soprattutto le regioni centro-settentrionali, con punte localmente vicine o superiori ai 40 gradi. Tuttavia, già da domenica pomeriggio si intravedono i primi segnali di un cambiamento meteo: una massa d’aria fresca atlantica porterà temporali, in particolare al Nord, preludio a un possibile calo delle temperature nella nuova settimana.

Previsioni weekend 14-15 giugno 2025: caldo intenso e primi temporali

Sabato 14 giugno sarà una giornata ampiamente soleggiata e molto calda per tutto il Paese. Le temperature massime supereranno diffusamente i 30-32 gradi, con punte che potranno raggiungere i 36-38 gradi nelle zone interne tirreniche e in Emilia-Romagna. Il sole splenderà ovunque, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano localizzato sulle Alpi, in particolare tra l’alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Questi rovesci rimarranno perlopiù confinati sulle zone montuose e prealpine, con attenuazione prevista in serata.

Domenica 15 giugno: l’anticiclone comincerà a indebolirsi sul Nord Italia, favorendo lo sviluppo di temporali anche forti nelle ore centrali e pomeridiane sulle Alpi di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Questi fenomeni potranno estendersi verso le pedemontane e le pianure adiacenti, specialmente sul Piemonte. Nel Centro e Sud Italia, invece, il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature elevate senza variazioni significative rispetto al sabato.

Temperature previste nel weekend:

: massime fino a 35-36 gradi, con picchi di 38 gradi a Firenze e Bologna Centro : caldo intenso, con 37 gradi a Roma e punte fino a 36-38 gradi nelle zone interne

: caldo intenso, con 37 gradi a Roma e punte fino a 36-38 gradi nelle zone interne Sud e Isole: molto caldo, con punte di 40 gradi in Sicilia e 42 gradi in Sardegna

Meteo prossima settimana: temporali al Nord, poi torna il caldo

Lunedì 16 giugno è atteso un peggioramento del tempo al Nord e su parte del Centro, con temporali anche forti tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. I fenomeni potranno essere intensi, con rischio di grandine e raffiche di vento. La buona notizia di questo passaggio temporalesco è il calo delle temperature, che scenderanno a valori più sopportabili, con massime comprese tra 32 e 34 gradi, soprattutto al Centro-Nord.

Tuttavia, si tratterà solo di una breve tregua: l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, riportando tempo stabile, tanto sole e temperature di nuovo in aumento. All’orizzonte si intravede una nuova fiammata di caldo intenso che potrebbe proseguire fino al 20 giugno e oltre.