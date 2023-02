Meteo, torna il maltempo in Italia: pioggia, freddo, neve e le temperature calano fino a 10 gradi. Quanto durerà?

Per tutta la settimana in Italia torneranno pioggia e neve, anche a bassissima quota, oltre che un crollo delle temperature a causa di un ciclone di aria gelida. Ecco le previsioni meteo

Non c’è pace sul fronte meteo in Italia: pioggia, freddo e neve sono tornate, ma per quanto? La prima settimana di marzo si preannuncia molto movimentata con una raffica di temporali pronta a colpire diverse regioni, in particolare quelle del Centro Sud, e nevicate a bassa quota. Le temperature quasi primaverili dei giorni scorsi saranno un lontano ricordo: secondo le ultime previsioni degli esperti, un ciclone di aria gelida provocherà un crollo delle temperature fino a 10 gradi. Ma quanto durerà? Il tempo resterà instabile per tutto il corso della settimana, fino alla vigilia del prossimo weekend, quando è previsto che il vortice si allontani dall’Italia. L’alta pressione potrebbe di nuovo conquistare l’Italia riportando il sole su gran parte delle regioni, ma in un contesto termico più invernale che primaverile. Ma è ancora presto per avere previsioni meteo attendibili.

Tornano freddo e neve in Italia: dove e quando?

Quali sono le zone che verranno imbiancate dai fiocchi? La neve cadrà anche sugli Appennini centrali e in Sardegna a partire dai 7-900 metri, oltre i 1200-1400 metri al Sud. Una situazione che durerà almeno fino a venerdì 3 marzo. Nel dettaglio, martedì 28 febbraio neve debole su Alpi occidentali e in Piemonte e mercoledì 1° marzo piogge dall’Emilia Romagna verso il resto delle regioni. Un po’ di neve anche giovedì, ma a quote più alte: oltre 600-800 metri su Alpi e Appennino Settentrionale, al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Centrale.

Previsioni meteo, per quanto durerà il freddo?

Martedì 28 febbraio. Nella prima parte di giornata insisteranno delle piogge sul medio Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale con anche qualche temporale. Nel resto d’Italia altra giornata molto nuvolosa. Tra pomeriggio e sera il tempo peggiorerà anche nel resto del Centro-Sud con piogge sparse localmente anche moderate sulle Isole maggiori, Campania, Lazio e Abruzzo. Neve dai 500m tra Toscana, Umbria e Marche, oltre i 1200-1400m in Abruzzo. Schiarite al Nord. Temperature in rialzo al Sud, stabili altrove. Ancora burrasca di Grecale sull’alto Tirreno e alto Adriatico. Mari mossi, fino a molto mossi o agitati il Ligure, Tirreno, Canale di Sicilia e mari della Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, massime in lieve calo in Sardegna, in leggero rialzo altrove. Freddo al Nord.

Meteo mercoledì 1 marzo. Possibile nuova fase di maltempo che interesserà maggiormente le regioni centraili con neve fino a 200-400m tra Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Abbondanti nevicate sull’Appennino centro-settentrionale e sul Cuneese oltre i 500-600m.

Giovedì 2 Marzo qualche debole precipitazione al Nord. Instabilità tra Isole e fascia tirrenica. Le temperature tenderanno a mantenersi fredde.

In sintesi, marzo partirà con il ritorno della grande assente, la pioggia, dopo un lungo periodo di siccità in cui il freddo, quello vero, è mancato praticamente su tutta l’Italia. Ma potrebbe essere un’ondata di gelo temporanea, per tornare poi verso un clima più caldo, probabilmente grazie anche ad una maggiore ingerenza dell’anticiclone.