Meteo ponte del 2 giugno: weekend caldo con punte sopra i 30 gradi e qualche temporale. Ecco dove

L’Italia si prepara a un ponte del 2 giugno caldo e soleggiato grazie all’anticiclone africano. Attenzione però ai temporali pomeridiani sulle Alpi e nel Nord

Dopo una primavera instabile e a tratti capricciosa, l’Italia si prepara a vivere un ponte del 2 giugno dal sapore decisamente estivo. Le ultime incertezze meteo stanno per lasciare spazio a giornate soleggiate e temperature in netto rialzo, grazie all’arrivo di un anticiclone africano pronto a portare il primo vero caldo della stagione. I valori massimi supereranno localmente i 30°C, in particolare nelle zone interne del Centro-Nord, in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Anche al Sud tornerà il sole, con condizioni meteo in netto miglioramento e mari in progressivo calo del moto ondoso. I venti si attenueranno, lasciando spazio a un clima più stabile e asciutto. Attenzione però al Nord, dove lo scudo anticiclonico potrebbe cedere. Domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno, correnti più fresche in discesa dal Nord Europa potrebbero innescare forti temporali, dapprima sulle Alpi e poi anche su Piemonte e Lombardia, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Possibili anche grandinate e colpi di vento, tipici dei contrasti termici post-ondata di caldo.

Meteo weekend: caldo in aumento e primi temporali di calore sulle Alpi

Sabato 31 maggio si confermano condizioni di tempo stabile sulla maggior parte del territorio italiano, ma nel pomeriggio non mancheranno i classici temporali di calore sulle zone alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia. L’aumento di calore e umidità nei bassi strati favorirà lo sviluppo di rovesci locali, tipici di questa fase di transizione verso l’estate.

Le temperature massime saranno in netto rialzo su tutta la Penisola, grazie anche all’attenuazione dei venti di maestrale. I valori più alti sono attesi sulle regioni tirreniche e nelle isole maggiori, con punte che supereranno i 30-32°C in Sardegna e Sicilia occidentale. Campania, Lazio e Toscana vedranno temperature tra i 28 e i 30 gradi, mentre al Centro-Nord si attesteranno tra i 26 e i 28°C. Più contenute, ma comunque miti, le temperature in Puglia, comprese tra 24 e 26°C.

Con l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, domenica 1° giugno sarà dominata dall’alta pressione nordafricana, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d’Italia. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature continueranno a salire, portando un clima estivo, spesso afoso, soprattutto nelle pianure del Nord.

Non mancherà però qualche eccezione: nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati temporali sulle montagne del Nord, in particolare tra le Alpi centro-orientali e le Prealpi, tipici delle giornate più calde.

Meteo lunedì 2 giugno: qualche temporale al Nord, sole e caldo al Centro-Sud

Per il ponte della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, si prevede un lieve indebolimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali. Questo favorirà un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane lungo l’arco alpino e prealpino, con possibili rovesci e temporali.

Sul resto del Paese, invece, il sole dominerà incontrastato, regalando giornate calde e soleggiate, con temperature superiori alla media stagionale e un clima ideale per le prime uscite estive.