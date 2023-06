Meteo: Ponte del 2 Giugno bagnato. Ancora piogge e temporali in diverse regioni. L’estate tarda ad arrivare

Il brutto tempo non smette di persistere in diverse regioni d’Italia. Il caldo e il bel tempo fanno anora fatica ad arrivare. Ecco le previsioni per il week-end

L’estate tarda ad arrivare e saranno ancora le piogge a farla da padrone in questo week-end di festa. Il Ponte del 2 Giugno rischia di essere compromesso dal brutto tempo: sono tante, infatti, le regioni che dovranno fare i conti con nuovi temporali, anche di forte intensità, seppur intervallati da spazi più soleggiati. La causa di questo clima incerto deriva della mancanza di un’area di alta pressione alle latitudini mediterranee. L’anticiclone delle Azzorre che garantisce bel tempo e sole staziona tra le Gran Bretagna e Scandinavia mentre sul bacino del Mediterraneo troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali.

Meteo variabile per tutto il fine settimana

Le condizioni meteo saranno piuttosto variabili per tutto il fine settimana. Venerdì 2 Giugno, dovremo prestare massima attenzione alle Alpi, alle Prealpi centro-orientali, al Centro-Sud (zone interne e tirreniche) e alle due Isole Maggiori. Ci saranno più schiarite sulle pianure del Nord e lungo le coste adriatiche, con temperature massime fino a 28°C. Questa situazione continuerà nel fine settimana. Sabato 3, ulteriori infiltrazioni di aria fresca in quota favoriranno lo sviluppo di temporali, anche forti. I temporali inizieranno al mattino sulle regioni settentrionali e nel pomeriggio si estenderanno anche al Centro e alla Sardegna, soprattutto nelle zone interne, con possibili sconfinamenti sulle coste tirreniche. Particolare attenzione nell’area tra Piemonte e Lombardia, dove potrebbero verificarsi eventi meteo estremi come grandinate e venti molto forti. Quella di domenica 4 giugno sarà la giornata più instabile: ci saranno ancora rovesci e temporali, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud ci saranno maggiori schiarite, e le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime fino a 29°C in Puglia.

Ecco nel dettaglio cosa dovremo aspettarci nei giorni del Ponte.

Venerdì 2 giugno

Al Nord inizierà la giornata con il sole, ma nel pomeriggio si formeranno alcuni rovesci sulle zone prealpine, sulle Alpi piemontesi e sull’Appennino, con temporali che potrebbero raggiungere le pianure emiliane e del Triveneto in serata, attenuandosi successivamente. Previsto un calo delle temperature. Al Centro ci sarà sole o poche nuvole al mattino, mentre nel pomeriggio si formeranno rovesci e temporali sull’Appennino, soprattutto in Toscana, dove potrebbero esserci grandinate locali. Possibili rovesci anche nelle zone interne tirreniche, soprattutto in Toscana con fenomeni temporaleschi che si attenueranno nel corso della serata. Al Sud cielo inizialmente poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali sparsi lungo l’Appennino e nelle zone interne delle isole, con maggiore frequenza nel settore campano-lucano e possibili sconfinamenti sulle coste tirreniche.

Sabato 3 giugno

Al Nord primi fenomeni già al mattino su alte pianure del Triveneto che si estenderanno a quelle emiliane e lombarde. Previsti, nella giornata, rovesci e temporali anche sulle pianure del Nordovest (dove persisteranno fino a sera) e su Alpi, Prealpi e alte pianure lombardo-venete, localmente forti e con grandine a ridosso dei rilievi; più asciutto e soleggiato su Liguria e coste adriatiche. Al Centro giornata in prevalenza soleggiato, ma nel pomeriggio arriverà l’instabilità con piogge e temporali tra Lazio e Abruzzo. Al Sud poche nubi al mattino, poi instabilità in aumento dal pomeriggio con piogge e temporali sull’Appennino e sulle zone interne delle isole, più frequenti sull’entroterra campano e su quello sardo, in attenuazione in serata.

Domenica 4 giugno

Al Nord qualche pioggia al mattino al Nordovest mentre dal pomeriggio ci sarà instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con rovesci e temporali, venti localmente forti, accompagnati da grandine, e fenomeni che proseguiranno ad intermittenza fino a sera. Al Centro parziali schiarite al mattino, poi instabilità in aumento dal pomeriggio con piogge e temporali sulle zone interne tirreniche e appenniniche in genere, in sconfinamento entro sera alle coste adriatiche, localmente forti e grandinigeni. Al Sud schiarite al mattino, variabilità dal pomeriggio sulle aree appenniniche con qualche rovescio in attenuazione in serata. Maggiore instabilità in Sardegna con rovesci già dal mattino e temporali dal pomeriggio, localmente forti.