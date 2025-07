Meteo, nel weekend 6 città da bollino arancione: torna l’anticiclone africano. Cosa aspettarsi dalla prossima settimana

Torna il caldo con l’anticiclone africano che porterà le temperature oltre i 40° sulla penisola italiana. Bisognerà aspettare metà della prossima settimana, con l’Anticiclone delle Azzorre, perché si rinfreschi il clima

Dopo qualche settimana di tregua, è tornato il grande caldo e le temperature sono destinate ad aumentare sia nel weekend che la prossima settimana. Secondo il ministero della Salute domenica saranno sei le città italiane da bollino arancione: Palermo, Perugia, Bari, Cagliari, Campobasso e Roma. La giornata di sabato sarà invece caratterizzata da temporali sulle Alpi e sole al Centro e al Sud.

Ecco cosa aspettarsi dal weekend nel dettaglio, e un’anticipazione sul clima della prossima settimana.

Meteo, sabato 19 e domenica 20 sole forte su tutta la penisola

Il weekend si preannuncia bollente. Sono previste temperature in rialzo già nella giornata di sabato in Sardegna. Da domenica i picchi previsti in tutta le penisola si attestano oltre i 40°. Il caldo si concentrerà anche al Centro e al sud. Secondo i modelli, spiega 3BMeteo, le temperature potrebbero toccare localmente anche i 42/43°. Il caldo sarà sentito anche particolarmente nell’area tirrenica. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it, l’anticiclone durerà almeno fino a martedì-mercoledì della prossima settimana.

Meteo, cosa aspettarsi dalla prossima settimana

Da lunedì 21 le temperature si alzeranno ancora. Come riporta 3BMeteo, il gran caldo riguarderà le zone interne delle Isole maggiori, ma anche Puglia e Basilicata. Per martedì si prevede un innalzamento ancora delle temperature, con i picchi che riguarderanno il catanese e il materano, spiega 3BMeteo. A rinfrescare le temperature, probabilmente da mercoledì, sarà l’Anticiclone delle Azzorre.