Maroni, addio alla Lombardia: il futuro è Montecitorio o Palazzo Chigi

“Non mi ricandido, motivi personali”, così ha spiegato in conferenza stampa Roberto Maroni.

Roberto Maroni non si ricandiderà per la Regione Lombardia. Nonostante i sondaggi lo stessero dando come sicuro vincitore delle prossime elezioni regionali, l’ex segretario della Lega Nord pare fortemente intenzionato ad un ministero di punta o comunque ad un ruolo chiave nel prossimo governo, in caso di eventuale vittoria del centrodestra.

“Non vado in pensione ma resto a disposizione, so cosa significa governare”, ha dichiarato Maroni in conferenza stampa.

Vista l’incandidabilità di Silvio Berlusconi, Maroni potrebbe essere il compromesso ideale fra le scelte del Cavaliere e le velleità di Matteo Salvini. A maggior ragione, se come sembra Forza Italia sarà il primo partito per numero di voti all’interno della coalizione di centrodestra, il leader della Lega Nord non potrà avere larga discrezionalità decisionale.

“La mia decisione non ha nulla a che fare con Salvini e la prospettiva di Salvini premier è una prospettiva che condivido”, ha detto Maroni.

Non è esclusa l’ipotesi che Maroni venga candidato in Parlamento. Ad oggi si tratta solamente di ipotesi, ma nei prossimi giorni notizie più precise in riguardo arriveranno.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, a guidare la coalizione ci sarà un altro leghista, l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana.

