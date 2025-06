Maire e Newcleo per convertire il nucleare in elettrico: nasce Nextcleo, ecco cosa farà

La tecnologia di Newcleo offre energia nucleare sicura combinata con un modello di economia circolare che riprocessa e ricicla le scorie nucleari

Nextchem (Maire) e Newcleo hanno firmato un accordo vincolante per la costituzione di Nextcleo spa, la società dedicata alla creazione di soluzioni tecnologiche (IP) e alla fornitura di servizi tecnici relativi alla Conventional Island e Balance of Plant, che convertono l’energia nucleare in elettricità da immettere nella rete o da utilizzare per servire i distretti chimici, con un approccio circolare.

Nextcleo (60% Nextchem e 40% newcleo) offrirà i suoi servizi sia a newcleo che ad altri fornitori di tecnologia nucleare. Newcleo avrà una partecipazione del 40% in Nextcleo e Nextchem riceverà azioni della startup del nucleare newcleo di nuova emissione per un ammontare dall’1,25% fino al 5% del capitale sociale sulla base della valutazione attuale pre-money. L’accordo apre la strada al modello e-Factory di Nextchem, volto a decarbonizzare l’industria chimica a basse emissioni di carbonio e carburanti sintetici, dice una nota. Tecnimont riceverà lo status di fornitore preferenziale di servizi di ingegneria e costruzione.

In una Piazza Affari sotto pressione stamane per le tensioni geopolitiche (Ftse Mib a -1,21%) il titolo Maire quota 11,08 euro in calo dello 0,090%.

Ci vorrà l’autorizzazione del governo relativa al Golden Power

L’accordo prevede un periodo di lock-up di 7 anni dalla firma del relativo shareholder agreement, che non si applicherà alla partecipazione concessa da newcleo a NextChem. Dopo il periodo di lockup, verrà concessa una prelazione a favore dell’altra parte. Il perfezionamento è previsto nel corso del secondo semestre del 2025 ed è soggetto alle condizioni standard per transazioni di questa natura, inclusa l’autorizzazione ai sensi della normativa italiana del Golden Power.

Missione: convertire l’energia nucleare in energia elettrica

Nextcleo sfrutterà l’esperienza di entrambi gli azionisti e svilupperà il proprio IP. Nel dettaglio tecnico, newcleo svilupperà la Nuclear Island basata sulla propria tecnologia LFR (Lead-cooled Fast Reactor)-AS-200, mentre Nextchem apporterà il suo know-how distintivo per lo sviluppo dell’ingegneria di base avanzata e fornirà attrezzature proprietarie associate alla Conventional Island e Balance of Plant dell’impianto nucleare, così come i servizi di project management e integrazione per newcleo.

Conventional Island e Balance of Plant sono essenziali per convertire l’energia nucleare del reattore in energia elettrica da immettere nella rete o da utilizzare per servire i distretti chimici secondo il modello della e-Factory di Nextchem, contribuendo così alla decarbonizzazione dell’industria chimica tramite la produzione di prodotti a basso contenuto carbonico e carburanti sintetici.

Il primo prototipo entro il 2026 in Italia

Nextcleo fornirà anche servizi di integrazione ad altri fornitori di tecnologia SMR (Small Modular Reactor) e AMR. Il piano di newcleo prevede che il primo prototipo simulatore (cd. pre-cursor prototype) di un AMR sia realizzato entro il 2026 in Italia e che il primo reattore entri in attività entro la fine del 2031 in Francia, mentre la decisione finale di investimento per il primo impianto di scala commerciale è prevista intorno al 2029. La tecnologia LFR-AS-200 di newcleo offre energia nucleare sicura combinata con un modello di economia circolare che riprocessa e ricicla le scorie nucleari in linea con il modello di circolarità di Nextchem.