L’ultima performance di Sting: una pizzeria in Toscana con cucina genuina e i suoi vini

L’ex stella dei Police ha aperto il locale all’interno del Palagio la sua tenuta di 300 ettari in Chianti. Pizza ma anche un’ampia scelta tra vini, birre artigianali e buon cibo in ottica bio e sostenibile.I suoi vini premiati in numerosi concorsi affidati alle cure di Riccardo Cotarella

La leggenda del pop punta ancora sulla Toscana con una pizzeria-wine bar nella tenuta Il Palagio, in una delle zone più verdi tra Arezzo e Firenze. Vino, olio, birra artigianale, miele e buon cibo, il musicista inglese è passato da solcare i palchi più importanti al mondo, a produrre vini e ora anche a fare la pizza. Sting, ex stella dei Police, da anni ormai legato alla Toscana, ha aperto il nuovo locale all’interno della sua tenuta nel Chianti. Si tratta di una “pizzeria-bio” dove gustare una cucina genuina, con materie prime del territorio, disponibile anche la versione gluten free per i celiaci e valorizzando allo stesso tempo i prodotti della sua tenuta: dal vino all’olio extravergine d’oliva fino al miele. L’annuncio, con tanto di foto, è comparso sul profilo Instagram di Sting: “Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio: qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali”. L’ambiente è accogliente, con tavoli all’aperto immersi nel verde con file di lucine appese tra gli alberi, godendo della bellissima vista della Valdarno. Con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo tra Police e da solista, Sting e la moglie Trudie Styler, produttrice cinematografica e regista, hanno acquistato due proprietà: la tenuta del Palagio e i terreni circostanti dell’ex fattoria Serristori. L’azienda dell’iconico cantante, si estende per oltre 300 ettari, occupando una quindicina di persone. Si producono miele di acacia, castagno e di melata, olio extravergine, verdure di campo, salumi di cinta senese e vino premiato in diverse prestigiose rassegne internazionali, la cui produzione è stata affidata a Riccardo Cotarella, Presidente degli enologi italiani, ai vertici anche a livello mondiale dell’Union Internationale des Enologues. Nel dettaglio, Il Palagio produce circa 150mila bottiglie all’anno da vitigni autoctoni e internazionali, secondo principi bio. Tra le ultime etichette un bianco, un rosato e due rossi: Baci sulla Bocca Vermentino Igt Toscana 2020, New Day Rosato Igp 2020, La Duchessa Chianti Riserva 2018 e 1530 Igt Toscana 2019. Una bottiglia prodotta negli scorsi anni si chiama Message in a Bottle. Nelle scorse settimane, l’artista aveva presentato una sua iniziativa per aiutare i ristoratori danneggiati dalla pandemia e in crisi a causa delle restrizioni e vari lockdown, creando per l’occasione una fondazione, la Every Breath Foundation, che deve il suo nome al popolare singolo dei Police, “Every Breath You Take”. Lo aveva annunciato durante la “Win Race 2021”, una corsa ciclistica di cui i coniugi inglesi sono ambasciatori. Inoltre, circa due tre mesi fa Sting e la moglie sono diventati a tutti gli effetti ambasciatori di San Marino.