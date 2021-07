Leonardo con A2A per la cyber security degli impianti elettrici

Nuovo accordo tra le due società per incrementare la sicurezza digitale della Life company italiana impegnata nella crescita sostenibile del Paese. Dall’accordo impulso alla sicurezza dei processi di trasformazione digitale e nascita di nuovi prodotti specifici per la protezione informatica delle infrastrutture energetiche

Analisi del rischio informatico degli asset e dei servizi digitali, virtualizzazione dei test applicativi e protezione delle postazioni dedicate al controllo degli impianti. Sono le aree della nuova collaborazione tra Leonardo e A2A, società di infrastrutture energetiche, al fine di guidare la cyber security verso la transizione ecologica.

Dopo l’intesa con Snam, Leonardo unisce le forze con la life company italiana per testare sul campo nuove soluzioni di sicurezza informatica dedicate agli impianti di generazione e distribuzione dell’elettricità.

Si tratta di processi critici per la protezione di infrastrutture strategiche, fondamentali per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del sistema energetico verso digitalizzazione e decentralizzazione, rispondendo alle sfide di sicurezza che questa trasformazione comporta. Il ricorso al digitale espone le reti elettriche a un maggior rischio cyber e richiede soluzioni tecnologiche avanzate per salvaguardare il patrimonio informativo aziendale e garantire la continuità dei servizi.

Per quanto riguarda l’analisi del rischio, sarà sperimentato un sistema di nuova generazione che permette di gestire l’intero ciclo di intelligence, dalla definizione dei requisiti, alla raccolta delle sorgenti informative interne ed esterne, strutturate e non strutturate, fino all’analisi e alla produzione di report e indicatori di compromissione.

In questo modo sarà possibile indentificare in modo preciso la probabilità che un attacco sia portato a termine e quindi implementare le contromisure più efficaci. Invece, un prototipo di piattaforma “multi-sandbox” denominata ARGO consentirà di testare simultaneamente e in modo orchestrato, in un ambiente operativo virtuale e isolato dalla rete e dal sistema informativo aziendale applicativi e antivirus eterogenei, indicando le combinazioni più efficaci per sfruttare appieno e in sicurezza tutte le tecnologie a disposizione.

Infine – si legge in una nota – sarà testata una soluzione di Endpoint Detection and Response (EDR) customizzata per ambienti industriali di tipo ICS (Industrial Control Systems), per il monitoraggio delle postazioni di lavoro dedicate ai sistemi di controllo e la risposta a incidenti di sicurezza. Il sistema permette un’analisi attiva del comportamento e delle attività che vengono eseguite dalle applicazioni utilizzate dagli utenti, prevenendo violazioni e consentendo di intervenire con risposte puntuali.

Le nuove soluzioni sono attualmente in fase di implementazione nel centro di ricerca per la cyber security di Leonardo e saranno sperimentate, in base a uno specifico Memorandum of Understanding (MoU) siglato tra le due aziende, sugli impianti e sulle reti di A2A, con un particolare focus sui processi di generazione di energia e di distribuzione.

“Leonardo è il partner tecnologico e industriale di riferimento per la sicurezza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi essenziali e, per mantenere questa leadership, attività di ricerca e innovazione costanti sono imprescindibili – ha commentato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo –. La collaborazione con A2A ci permetterà di sperimentare sul campo alcune delle nostre tecnologie più innovative per la cyber security dei processi industriali e di arricchire la nostra offerta di soluzioni proprietarie per la digitalizzazione e la sicurezza, tra i pilastri del piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030 per la crescita sostenibile di lungo termine.”

“A2A è da sempre attenta alla sicurezza: crediamo che, nella transizione digitale, la cyber security debba essere approcciata in maniera olistica sin dalle prime fasi di progettazione delle soluzioni tecnologiche. Si tratta di un aspetto fondamentale per poter garantire l’efficacia dei servizi essenziali che offriamo alle persone, prendendoci cura della qualità della loro vita – ha commentato Alessandro Manfredini, Direttore Group Security & Cyber Defence del Gruppo A2A – Questa importante iniziativa portata avanti con un partner leader nel settore come Leonardo potrà supportare il nostro Gruppo nel suo impegno per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, come delineato nel nuovo Piano Industriale decennale. Si tratta di un accordo importante che ci auguriamo possa portare valore anche a tutto il mondo delle utilities.”