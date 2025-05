Le 5 migliori e-bike del 2025: ecco i modelli più interessanti dell’estate

Dopo anni di calo, il mercato bici cresce grazie alle eBike. Vendite +0,3%, export in espansione. Ecco 5 modelli top per l’estate 2025

Dopo due anni consecutivi di calo a doppia cifra, il mercato italiano delle biciclette torna finalmente a registrare un segno positivo, seppur timido. A fare da traino sono le biciclette a pedalata assistita, che nel 2024 si confermano come le vere protagoniste del settore: 274.000 eBike vendute, con un incremento dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Un dato modesto in termini assoluti, ma che assume un altro valore se confrontato con l’andamento delle bici tradizionali, in costante flessione da anni.

Le eBike rappresentano oggi il 20% del mercato complessivo delle due ruote a pedali in Italia, una quota raddoppiata rispetto al 2019. E mentre il settore bici nel suo complesso fatica a superare 1,35 milioni di unità vendute, la pedalata assistita guadagna terreno, sostenuta da una produzione interna in crescita (+17%) e da un export in piena espansione (+28%). Secondo le stime di mercato, il settore e-bike italiano raggiungerà un valore di circa 952 milioni di dollari entro il 2025.

Un’industria in cerca di nuova identità

Nel contesto di un’industria manifatturiera italiana che da quasi due anni segna il passo, quella della bicicletta – e delle eBike in particolare – sembra essere una delle poche eccezioni positive. La produzione di eBike nel nostro Paese è passata da appena 24.000 unità nel 2016 a 340.000 pezzi nel 2024, pari a quasi il 17% della produzione totale del comparto. Un salto di scala che racconta un cambiamento profondo e non solo congiunturale.

Anche il saldo commerciale riflette questo dinamismo: secondo l’Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nel 2024 si è passati da un avanzo di 21 milioni di euro a uno di 175 milioni, a fronte però di un export in valore leggermente calato (153 milioni, -0,6%), segno che si vendono più bici all’estero ma con un posizionamento di prezzo medio più basso. Il mercato, insomma, chiede qualità accessibile, un terreno su cui l’industria italiana può ancora dire la sua.

Il confronto con i grandi mercati europei rivela però il ritardo italiano nella diffusione delle eBike. In Germania, solo nel 2023, sono state vendute oltre 2,1 milioni di biciclette elettriche, superando per la prima volta le bici tradizionali. Il parco circolante totale ha raggiunto i 15,7 milioni di unità, con una crescita di otto volte in dieci anni.

Città, trail e cargo: come cambia l’uso della eBike

Analizzando le tipologie più vendute in Italia, il mercato riflette l’evoluzione degli stili di vita. Le e-MTB (mountain bike elettriche) costituiscono il 43% del venduto, seguite dalle e-city bike (51%), mentre il segmento corsa/gravel si ferma al 5%. Più marginali, ma in netta crescita, le cargo e-bike, che hanno raddoppiato i volumi in due anni (da 1.500 a 3.000 unità), segnale evidente di un interesse crescente verso soluzioni di mobilità sostenibile anche in ambito logistico urbano.

La spinta arriva soprattutto dalle città, dove l’utilizzo quotidiano dell’eBike – casa-lavoro, spesa, piccoli trasporti – incontra le esigenze di sostenibilità e convenienza. E la previsione, secondo Bosch eBike Systems, è che entro il 2025 metà delle nuove bici vendute in Europa sarà elettrica. L’Italia, pur con ritmi più lenti, segue questa traiettoria.

E-Bike estate 2025: cinque modelli da non perdere

Con l’estate alle porte, le due ruote tornano protagoniste. Il mercato delle e-bike si prepara a una nuova stagione con modelli inediti e aggiornamenti mirati, pensati per rispondere a esigenze diverse: dagli spostamenti quotidiani in città alle escursioni su sterrato, fino alle soluzioni green per la logistica urbana. Ecco cinque proposte da tenere d’occhio per l’estate 2025.

Nilox J2 – la pieghevole entry-level per la città

Leggera e compatta, la Nilox J2 è una e-bike pieghevole pensata per l’uso urbano quotidiano, ideale per chi combina bici e mezzi pubblici. Con ruote da 16”, telaio in alluminio verniciato sabbia e peso di soli 19,5 kg, monta un motore brushless posteriore da 250 W (35 Nm) e una batteria rimovibile da 216 Wh, che garantisce un’autonomia fino a 30 km con ricarica completa in 4 ore. Il display LED a 5 livelli, le luci integrate e i freni a pattino completano il pacchetto, con un prezzo di circa 800 euro. Già disponibile in prevendita presso la rete Esprinet, è pensata per pendolari e spostamenti brevi in città.

Nilox J7 – city-bike mid-range a lunga autonomia

Per chi percorre distanze più lunghe, la Nilox J7 offre un telaio in alluminio con ruote da 28” e forcella ammortizzata per maggiore comfort su fondi irregolari. Il motore Bosch posteriore da 250 W (55 Nm) è abbinato a una batteria integrata da 468 Wh, con un’autonomia fino a 80 km e ricarica in 6 ore. Cambio Shimano a 6 velocità e freni a disco meccanici assicurano una guida sicura e fluida. Il prezzo si aggira intorno a 1.300 euro. Ideale per chi cerca prestazioni e comodità in città su tragitti medio-lunghi.

Nilox X5 Pro – fat-bike entry per sterrato leggero

La Nilox X5 Pro si presenta come una fat bike pieghevole dal carattere robusto, con pneumatici larghi 20×4” e telaio in acciaio. Il motore da 250 W (40 Nm) e la batteria da 360 Wh garantiscono fino a 60 km di autonomia, mentre i freni a disco meccanici assicurano potenza frenante anche su terreni sterrati leggeri. Con un peso contenuto e un design rugged, è una soluzione accessibile (prezzo intorno a 1.000 euro) per chi vuole avvicinarsi al fuoristrada senza rinunciare alla versatilità di una bici pieghevole.

Bianchi e-Vertic FX 9.2 – la trail-bike di fascia media

Progettata per le uscite off-road più impegnative, la Bianchi e-Vertic FX 9.2 monta un telaio in alluminio ottimizzato e sospensioni RockShox da 150/140 mm, con motore Bosch Performance Line CX da 85 Nm e batteria Powertube da 800 Wh (con range extender opzionale da 250 Wh). Questa combinazione offre un’autonomia fino a 100 km, ideale per lunghe escursioni trail e all-mountain. Cambio SRAM SX Eagle a 12 velocità e freni a disco idraulici completano il pacchetto, dal peso complessivo superiore a 25 kg. Prezzo di listino a partire da 5.449 euro, distribuita tramite la rete ufficiale Bianchi.

Brompton Electric P Line – la pieghevole premium da trasportare a mano

La Brompton Electric P Line è l’e-bike pieghevole di alta gamma per chi cerca un mezzo urbano ultra-compatto e leggero (15,6 kg). Il telaio combina titanio e acciaio, mentre il motore brushless da 250 W alimenta una batteria rimovibile da 300 Wh, con autonomia variabile tra 30 e 70 km. Si piega in 20 secondi in un ingombro di circa 54×27 cm, offrendo un’esperienza di commuting di fascia alta, con cambio a 4 o 12 rapporti e controllo smart tramite app dedicata. Prezzi a partire da circa 4.500 euro, distribuita in Europa attraverso rivenditori specializzati.