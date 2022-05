Lavoratori e competenze cercansi: indagine della Fondazione Nord Est sulla nuova emergenza delle imprese

Da sabato 21 maggio un’indagine in 7 puntate della Fondazione Nord Est esplorerà le cause che rendono difficile per le imprese trovare i lavoratori con le competenze necessarie

Molte aziende sono pronte ad assumere ma non trovano i candidati. C’è una nuova emergenza nel sistema produttivo italiano dopo quella della pandemia e della guerra: è la mancanza di lavoratori con le competenze che le aziende cercano. È quanto emerge da un’indagine a tutto campo condotta dalla Fondazione Nord Est presso le imprese del Triveneto, i cui risultati saranno diffusi ogni sabato in sette puntate, a partire dal 21 maggio per finire il 2 luglio.

Ma quali sono le ragioni prossime e remote di un’emergenza che sta zavorrando le imprese e che, in assenza di soluzioni innovative, appare destinata a pesare anche nel futuro sulla vita e sulle prospettive di sviluppo delle aziende? L’Indagine della Fondazione Nord Est cerca ed esplora le cause nel Triveneto propriamente detto (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) ma anche in Emilia-Romagna, cioè nelle quattro regioni che istituzionalmente compongono il Nord Est italiano e che rappresentano un’area che vale quasi un quarto del Pil nazionale e che tra il 2000 e il 2019 è cresciuta di quasi quattro volte l’Italia: 9,1% contro 2,6%.

In realtà, le difficoltà del Nord Est nel ricercare e trovare lavoratori con le competenze necessarie sono comuni ad altre aree del Paese e non è casuale la crescente “fuga” dei giovani dal tradizionale posto di lavoro per cercare percorsi professionali e di vita migliori. Ecco perché – afferma la Fondazione Nord Est – “proposte e soluzioni valide per il Nord Est possono avere una valenza generale”.

