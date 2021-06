La via dei sapori in F.V.G alla ricerca di una nuova cucina fra tradizione e modernità

Ristoratori, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto hanno dato vita a un intenso programma di ricerca e sperimentazione. Dal 29 giugno per un mese appuntamenti gastronomici per dare un nuovo moderno volto gastronomico di antiche tradizioni

Ristoranti, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto, tutti insieme appassionatamente in Friuli Venezia Giulia per dare vita a La Via dei Sapori, un progetto di ricerca e sperimentazione di Nuova cucina articolato in 3 capitoli. A promuoverlo un Consorzio fra ristoratori e piccoli imprenditori enogastronomici che nel 2020 (anniversario dei 20 anni di attività nella promozione dell’enogastronomia territoriale di qualità ), aveva lanciato l’idea di promuovere una nuova visione della cucina friulana.

Se l’anno scorso l’attenzione è stata incentrata nella creazione di piatti d’avanguardia (Capitolo 1) quest’anno si torna alla cucina contemporanea, ma per rileggere la tradizione. “Passiamo dal laboratorio all’atelier di alta moda-spiega il presidente del consorzio Walter Filipputti- L’intenzione del consorzio di coinvolgere il maggior numero di soggetti e attori possibili si è concretizzata con soddisfazione: la rete dei partecipanti conta ora 86 soggetti, di cui metà ristoratori, oltre alle istituzioni (Regione Fvg, PromoturismoFvg, Camera di Commercio di Pordenone-Udine), che ringraziamo per aver creduto e appoggiato il nostro progetto.”

La Nuova Cucina Capitolo 2 si articolerà in 10 serate, uniche e speciali, che si svolgeranno in altrettanti locali associati a Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, con l’eccezione di Trieste, dove la serata sarà ambientata sul mare, ospitata da un ristoratore Amico.

Le serate si terranno il martedì e il giovedì, dal 29 giugno al 29 luglio.

Protagonisti saranno 4 chef (due del Consorzio e due dei locali emergenti), che confrontandosi e lavorando insieme, hanno creato un menu assolutamente inedito. Un menu importante di 6 portate, che prenderà in via con uno speciale benvenuto della cucina creato a otto mani, a cui seguono uno o due antipasti, uno o due primi, il secondo e il dolce. Il tutto sarà arricchito da raffinate squisitezze dei partner del progetto: dalla selezione dei vini in abbinamento (saranno oltre cinquanta, cinque per ogni serata, oltre ai dolci), ai distillati che accompagneranno i dessert creati non solo dagli chef dei ristoratori, ma anche da maestri pasticceri e cioccolatai della regione.

La prenotazione alle cene è obbligatoria e va fatta direttamente ai ristoranti. I menu e tutte le informazioni su www.fvg-lanuovacucina.it, dove si sono raccontati tutti gli attori della Nuova Cucina.

Le ricette che verranno presentate nel corso delle serate sono tutte nuove e pensate appositamente per questa serie di eventi. In tavola, gli ospiti gusteranno la tradizione riletta dai 39 ristoratori del Consorzio e Nuovi Amici.

Diversi i percorsi intrapresi da ciascuno di loro. Alcuni chef sono partiti dai prodotti del Friuli-Venezia Giulia, trasformando un ingrediente tradizionale in modo completamente diverso dal solito. Altri hanno interpretato un piatto storico in uno più attuale, pur continuando a ricorrere agli stessi ingredienti. Altri ancora hanno utilizzato le tecniche moderne per esaltare, alleggerire, rimodernare le ricette tradizionali. “Fine comune- spiega Filipputti- è stato sublimare la tradizione, esaltando i gusti attraverso una nuova visione dei piatti.”

Il calendario

29 giugno – Da Nando (Mortegliano) assieme agli chef di: Ai Fiori, La Bonteca, Pura Follia

1 luglio – Lokanda Devetak (San Michele del Carso) assieme agli chef di: Al Carnia, AB Osteria Contemporanea, Darsena

6 luglio – La Taverna (Colloredo di Montalbano) assieme agli chef di: La Torre, Antica Ghiacceretta, Osteria Dvor

8 luglio – Al Grop (Tavagnacco) assieme agli chef di: Tavernetta All’Androna, Caffetteria Torinese, Alla Casasola

13 luglio – Vitello d’Oro (Udine) assieme agli chef di: Mondschein, Enoteca di Buttrio, Hostaria la Tavernetta

15 luglio – Ai Tre Merli (Trieste) assieme agli chef di: Al Gallo, La Buteghe di Pierute, San Michele

20 luglio – Al Paradiso (Pocenia) assieme agli chef di: Ristorante Ilija, La Pigna, La Luna

22 luglio – Costantini (Collalto di Tarcento) assieme agli chef di: Al Ponte, 1883 Restaurant&Rooms, Il Piron dal Re

27 luglio – La Subida (Cormons) assieme agli chef di: La Torre, Barcaneta, Da Alvise

29 luglio – Ristorante Ilija (Tarvisio) assieme agli chef di: Da Toni, Sal de Mar, Valeria 1904

Per informazioni

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori www.fvg-lanuovacucina.it – Tel 0432 530052