Invitalia chiude il 2024 con un utile da 22,4 milioni e rinnova il cda: Bernardo Mattarella confermato ad

Sergio Schisani succede a Rocco Sabelli come presidente di Invitalia, con Bernardo Mattarella confermato amministratore delegato. Entrano nel consiglio Stefania Pastore e Gianluca Vesentini

Invitalia, società partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di 22,4 milioni di euro. Il bilancio consolidato del Gruppo registra un utile di pertinenza pari a 22,1 milioni. Contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio di amministrazione, con la nomina di Sergio Schisani a nuovo presidente, che prende il posto di Rocco Sabelli.

I numeri di Invitalia

Nel corso dell’ultimo anno, Invitalia ha assistito più di 62mila imprese e beneficiari, contribuendo all’attivazione di investimenti pubblici e privati per un valore complessivo superiore a 16,7 miliardi di euro. Inoltre, in qualità di partner strategico delle Pubbliche Amministrazioni, ha supportato 53 programmi operativi per un valore totale di 96,9 miliardi, rafforzando la capacità amministrativa e accelerando la realizzazione di progetti fondamentali per lo sviluppo economico.

Durante l’anno, sono state indette 191 procedure di garae ne sono state aggiudicate 230, per un valore totale di circa 3,9 miliardi di euro. Invitalia ha inoltre collaborato con il ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione di tavoli di crisi aziendale e nell’acquisizione di partecipazioni tramite strumenti di equity e debito. In particolare, sono stati realizzati 12 interventi con il Fondo Salvaguardia Imprese e il Fondo Cresci al Sud, per un valore complessivo di 81,3 milioni di euro. L’agenzia ha svolto un ruolo attivo anche nell’attuazione dei programmi di investimento pubblici del Pnrr, occupandosi del Program Management per progetti di complessità elevata.

