Intesa Sanpaolo rilancia Up2Stars: nuova spinta per le startup italiane, focus su innovazione e sostenibilità

Intesa Sanpaolo torna con la nuova edizione di Up2Stars, il programma che punta a far decollare le startup italiane più innovative. Roscio (Intesa): “Siamo impegnati nel sostenere l’innovazione”

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio della nuova edizione di Up2Stars, il programma di accelerazione dedicato alle startup italiane lanciato nel 2022. L’iniziativa mira a supportare la crescita di imprese tecnologiche e innovative, in linea con le strategie del gruppo e gli obiettivi del Pnrr.

Dalle due precedenti edizioni, il programma ha registrato oltre 1.000 candidature autonome e accelerato 80 startup, con 12 di queste accompagnate in Silicon Valley e 50 inserite nel percorso Lounge Elite-Intesa Sanpaolo. Oltre 500 stakeholder tra imprese, investitori ed esperti hanno preso parte all’ecosistema del progetto.

Up2Stars 2025: più startup, più opportunità

Una novità importante di quest’anno è l’integrazione con In Action Esg Climate, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni giunta alla quarta edizione. Questa prevede tre grant da 100mila euro ciascuno destinati a startup con progetti concreti per accelerare la transizione ecologica. Le candidature possono essere presentate entro il 28 luglio tramite i siti dedicati.

L’edizione 2025 di Up2Stars si concentra su quattro settori chiave: Nuovi Materiali, Robotica, Aerospacee Design Tech, con la selezione di 40 startup (10 per settore) che accederanno a un percorso di accelerazione gratuito, gestito da Cariplo Factory, comprensivo di mentorship, Demo Day e networking con aziende e investitori. Il programma si avvale anche di collaborazioni con Microsoft, Elite, Digit’Ed e quattro Centri Nazionali di Ricerca.

Focus sulla prima call: Nuovi Materiali e sostenibilità ambientale

La prima call è dedicata al settore Nuovi Materiali, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni sostenibili che contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale e sostituire materiali critici. Le startup possono candidarsi nei diversi ambiti individuati, come materiali compositi, nanomateriali, materiali per stampa 3D e materiali da economia circolare.

Secondo Intesa Sanpaolo, dall’avvio del programma sono stati erogati circa 850 milioni di euro a oltre 3.800 startup innovative clienti, con 14,4 milioni attraverso lo strumento Convertibile Impresa.

Innovazione e crescita delle startup nel sistema produttivo italiano

Il comunicato presenta inoltre un quadro dell’innovazione nel sistema produttivo italiano. I dati della Community Innovation Survey indicano che oltre il 60% delle imprese italiane ha introdotto innovazioni di prodotto o processo tra il 2020 e il 2022, con una diffusione significativa anche tra le piccole imprese. La robotica, l’intelligenza artificiale e il cloud computing sono tra le tecnologie 4.0 maggiormente adottate, contribuendo all’automazione e alla smart factory.

Il numero di startup innovative iscritte al registro della Camera di Commercio a fine maggio 2025 è di circa 12.000, con circa 900 nuove iscrizioni solo nei primi cinque mesi dell’anno. Queste realtà operano in diversi settori, dal software e IT all’intelligenza artificiale, salute, industria 4.0, agricoltura, cultura, formazione, fintech e servizi professionali.

“La nuova edizione di Up2Stars conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere l’innovazione e accompagnare le startup italiane in percorsi di sviluppo ad alto valore aggiunto, lavorando in sinergia con le altre strutture del gruppo – afferma Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Dopo l’esperienza positiva in Silicon Valley in collaborazione con Hub Innovit, quest’anno novità del programma è l’iniziativa In Action Esg Climate di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Dall’avvio, Intesa Sanpaolo ha erogato circa 850 milioni di euro a oltre 3.800 startup innovative clienti, di cui 14,4 milioni attraverso lo strumento Convertibile Impresa, confermando un contributo solido e continuativo al potenziale delle nostre imprese emergenti”.