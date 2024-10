Intesa Sanpaolo: la divisione Imi Cib si rafforza in Spagna con prestiti sindacati e collocamenti bond

La banca è ora tra le prime dieci nel settore dei prestiti sindacati, con progetti per 27 miliardi di euro e collocamenti di obbligazioni corporate per 6,7 miliardi

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Imi Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, sta rafforzando la propria presenza nel mercato spagnolo. Questa espansione è evidenziata dal posizionamento della banca tra le prime 10 nel settore dei prestiti sindacati in Spagna nel 2024.

Negli ultimi due anni, la divisione ha partecipato a 13 progetti strategici di rilevanza internazionale nel campo dell’energia e delle infrastrutture, con un controvalore totale di circa 27 miliardi di euro. Tra le operazioni più importanti, spicca la collaborazione con il gruppo Enel e Masdar per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Spagna, oltre alla partecipazione al finanziamento di 6,6 miliardi di euro per la joint venture tra Orange e MasMovil.

Inoltre, la divisione Imi Cib ha recentemente collaborato al collocamento di quattro obbligazioni corporate per CriteriaCaixa, Iberdrola, Naturgy e Santander, raggiungendo un totale di 6,7 miliardi di euro.

Le dichiarazioni di Mauro Micillo

“Il gruppo è presente in Spagna da oltre 50 anni e intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno su questo mercato – ha commentato Mauro Micillo, chief della divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo –. Grazie alla nostra filiale di Madrid, offriamo supporto alle principali multinazionali spagnole, nonché alle controllate locali di grandi clienti corporate italiani e internazionali, istituti finanziari, fondi e investitori. La nostra strategia di crescita internazionale si basa sulla capacità di partecipare a un numero crescente di operazioni nell’ambito dell’advisory e del mercato primario, specialmente in paesi come la Spagna, dove abbiamo consolidato il nostro ruolo nelle attività di finanziamento e di project financing”.

La filiale di Madrid rappresenta una delle sedi europee principali nell’ambito della rete corporate dell’International Network della divisione Imi Cib, che opera in 24 Paesi.