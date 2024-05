Infranity (Generali Investments) in trattativa esclusiva per acquisizione maggioranza di Transarc, società trasporti in Francia

Infranity investirà nell’elettrificazione della flotta e la sostenibilità nei trasporti. Le masse gestite da Infranity, leader in Europa negli investimenti infrastrutturali, crescono a 10 miliardi di euro

Infranity, investitore leader in Europa nel settore delle infrastrutture sostenibili e parte di Generali Investments, è lieta di annunciare di aver avviato trattative esclusive con gli azionisti di Transarc (La Planchette Investissement Bpifrance, CARVEST and IDIA Capital Investment) per l’acquisizione di una quota di maggioranza dell’operatore francese di autobus Transarc, con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’azienda e l’elettrificazione della sua flotta. La transazione dovrebbe concludersi nel giugno 2024.

Transarc

Transarc possiede e gestisce una flotta di circa 1.500 veicoli in 25 dipartimenti di 6 regioni francesi: Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine e Centre-Val de Loire. L’azienda, che ha generato oltre 80 milioni di euro di ricavi nel 2023, fornisce diversi servizi pubblici, tra cui il trasporto scolastico, le linee regolari, il trasporto personalizzato, avvalorati da contratti con le autorità di trasporto pubblico.

Il modello resiliente di business di Transarc si basa sull’integrazione verticale (ad esempio, l’internalizzazione della manutenzione dei veicoli e della formazione degli autisti), sull’industrializzazione dei processi e sulla digitalizzazione, nonché sulla crescita esterna per aumentare la copertura territoriale (15 società acquisite dall’inizio del 2010).

Inoltre, i criteri ambientali, sociali e di governance fanno parte del DNA di Transarc. L’azienda ha obiettivi ambiziosi per quanto riguarda l’elettrificazione della sua flotta ed è in particolare uno dei primi trasportatori a livello nazionale ad aver ottenuto il marchio di trasporto eco-responsabile “Obiettivo CO2”, che mira a ridurre le emissioni del trasporto su strada attraverso, ad esempio, la pratica della guida ecologica o il monitoraggio del consumo di carburante. Grande attenzione viene prestata anche a criteri sociali come la formazione continua dei team e la parità retributiva tra i sessi.

L’acquisizione è in linea con la strategia di Infranity di investire in società con solide fondamenta infrastrutturali e un solido track-record abbinato a un ambizioso piano di crescita, che include obiettivi legati alla sostenibilità. Infranity collaborerà con l’esperto team di gestione di Transarc e sosterrà il piano aziendale fornendo ulteriore capitale per la crescita organica, l’elettrificazione della flotta e per un’opportunità di crescita esterna più ampia in un mercato in via di consolidamento.

Questa transazione dimostra l’impegno e le capacità di Infranity nella decarbonizzazione del settore dei trasporti europeo, fornendo al contempo servizi essenziali alle nostre comunità. Rafforza inoltre l’ambito di investimento di Infranity nella mobilità verde e nelle infrastrutture sociali. Oltre a questi due settori, Infranity sostiene piattaforme infrastrutturali impegnate nella transizione energetica, ambientale e digitale.

Louis-Roch Burgard, Managing Director, Co-Head of Equity Investments di Infranity: “Siamo lieti di collaborare con Transarc e il suo team di gestione, esperto e impegnato nel perseguire il nostro obiettivo di investire nella mobilità sociale decarbonizzata in Europa. Questa transazione è un ottimo esempio della nostra strategia di formare partnership durature con i team di gestione che dimostrano di condividere i valori, al fine di costruire e realizzare i loro piani di crescita.”

Damien Rameau, Presidente di Transarc: “Il trasporto passeggeri sta subendo una profonda trasformazione. L’arrivo di Infranity nel capitale di Transarc ci permetterà di affrontare con grande impegno le sfide della decarbonizzazione e del consolidamento del settore. Ringraziamo il team di Infranity per la loro profonda comprensione del nostro DNA e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Infranity è assistita da DC Advisory (M&A), Gide (legale), PMP Strategy (commerciale) e Eight Advisory (finanziario e fiscale).

Transarc è assistita da Edmond de Rothschild (M&A), Archers (legale), Advention (commerciale) e PWC (finanza e ESG).

Infranity

Infranity è una società di gestione patrimoniale specializzata in investimenti in infrastrutture sostenibili. La società è stata fondata da tre soci, Philippe Benaroya, Alban de La Selle e Gilles Lengaigne, nell’ambito di una partnership strategica con il Gruppo Generali e gestisce circa 9,8 miliardi di euro di asset in gestione per conto di investitori istituzionali al 23 aprile 2024. Le soluzioni d’investimento di Infranity si basano sulla resilienza dell’asset class e sui suoi rendimenti stabili nel lungo periodo, nonché sulla sua capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Esse cercano di rispondere alle principali sfide della società, come la transizione energetica, la mobilità verde, la transizione digitale e il miglioramento delle infrastrutture sociali nei settori della sanità e dell’istruzione. Questo posizionamento, unito a un elevato grado di selettività nel processo di investimento, consente a Infranity di generare valore sostenibile per i propri clienti professionali. Infranity fa parte dell’ecosistema di società di gestione patrimoniale di Generali Investments ed è una componente chiave delle capacità di Generali nel settore degli asset reali.