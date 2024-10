Maxi commessa estera per il gruppo Sit: la controllata Janz fornirà quasi 100 mila contatori acqua smart residenziali per un valore di circa 6,1 milioni di euro

La gara ha coinvolto la controllata del gruppo Sit assieme ad un consorzio di imprese ed ha un valore complessivo di 13 milioni di euro. La parte di competenza di Janz è relativa alla fornitura di 99.600 contatori acqua smart, 80 mila dei quali verranno consegnati nei prossimi 3 anni

JANZ, controllata del gruppo SIT specializzata nella produzione di contatori acqua residenziali, comunica di essersi aggiudicata una gara pubblica per la fornitura estera di 99.600 contatori acqua smart. Di questi, 80mila contatori saranno consegnati nei prossimi tre anni. Grazie a questa operazione, la città destinataria della fornitura potrà installare i contatori acqua intelligenti di JANZ al 75% della propria base utenti.

Il valore complessivo della gara è di 13 milioni di Euro; l’ammontare di competenza di JANZ è pari a circa 6,1 milioni di Euro (approssimativamente il 50% del totale). I contatori acqua che JANZ fornirà sono intelligenti, ovvero riportano la lettura e inviano alert su richiesta, permettendo un grado di precisione della risorsa naturale molto alto. La tipologia di contatore volumetrico con l’add-on “LoRA”, completi del software MyWater per la gestione da remoto dei dati di consumo.

Gianpaolo Anselmi, responsabile della business unit Water Metering del gruppo SIT, dichiara: “Per JANZ l’aggiudicazione di questo contratto è frutto di un lavoro di sviluppo avviato da diverso tempo, in un nuovo mercato europeo e per noi molto promettente. L’esigenza di migliorare le infrastrutture di comunicazione delle utilities è sentita in moltissimi Paesi e fa parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Auspichiamo che questa aggiudicazione possa essere l’inizio di una serie di operazioni che continuino a posizionare il gruppo SIT come punto di riferimento nel mercato internazionale del water metering”.