In viaggio sui treni storici FS: tutte le iniziative per il ponte del 2 giugno

Tornano gli appuntamenti con i treni storici della Fondazione FS per il ponte del 2 giugno. Ecco gli eventi in diverse regioni d’Italia e come acquistare i biglietti

In occasione del ponte del 2 giugno, torna la possibilità di viaggiare sui treni storici della Fondazione FS. Ecco una lista degli appuntamenti per il week-end in diverse regioni d’Italia. Venerdì 2 giugno Veneto: In occasione della Festa della Repubblica, sarà possibile vivere un’esperienza unica a bordo di un treno storico a vapore che partirà dalla stazione di Carpanè Valstagna, nel comune di Valbrenta (VI), e arriverà a Caldonazzo attraversando la suggestiva Valsugana, circondata da meravigliosi meleti in fiore. La partenza è prevista per le ore 8.05. Sabato 3 giugno Piemonte : il treno storico partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova e raggiungerà Canelli, famosa per lo spumante italiano. Durante il viaggio nel tempo, i passeggeri potranno gustare i tipici amaretti e l’Asti Spumante. La partenza è prevista per le ore 9.00.

: il treno storico partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova e raggiungerà Canelli, famosa per lo spumante italiano. Durante il viaggio nel tempo, i passeggeri potranno gustare i tipici amaretti e l’Asti Spumante. La partenza è prevista per le ore 9.00. Abruzzo: l’appuntamento è alla stazione di Sulmona, da cui partirà un treno storico diretto a Castel di Sangro lungo la suggestiva Ferrovia dei Parchi, conosciuta anche come Transiberiana d’Italia. Una volta arrivati a destinazione, i viaggiatori potranno immergersi nella bellezza naturale e faunistica di una delle zone montane più caratteristiche d’Italia. Sono previste due corse, sabato 3 e domenica 4 giugno, con partenza alle ore 9.00. Domenica 4 giugno Friuli-Venezia Giulia : è in programma il treno delle città UNESCO lungo l’itinerario Trieste Centrale – Palmanova – Udine e Cividale del Friuli. Un viaggio alla scoperta delle città-fortezza Patrimonio UNESCO, promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Partenza prevista per le ore 8.20.

: è in programma il treno delle città UNESCO lungo l’itinerario Trieste Centrale – Palmanova – Udine e Cividale del Friuli. Un viaggio alla scoperta delle città-fortezza Patrimonio UNESCO, promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Partenza prevista per le ore 8.20. Lombardia : si potrà viaggiare con un treno a vapore dalla stazione di Milano Centrale a Lecco attraversando la verde Brianza. A destinazione, i passeggeri potranno utilizzare un piroscafo storico per visitare le località turistiche che si affacciano sul lago. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia in collaborazione con Ferrovie Nord Milano. La partenza è prevista per le ore 7.50.

: si potrà viaggiare con un treno a vapore dalla stazione di Milano Centrale a Lecco attraversando la verde Brianza. A destinazione, i passeggeri potranno utilizzare un piroscafo storico per visitare le località turistiche che si affacciano sul lago. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia in collaborazione con Ferrovie Nord Milano. La partenza è prevista per le ore 7.50. Campania: sono due gli itinerari nella regione. Il primo, con Irpinia Express, si viaggerà su un treno turistico da Avellino a Conza-Andretta-Cairano lungo la linea Avellino-Rocchetta alla scoperta dei caratteristici borghi dell’Irpinia (partenza prevista alle ore 8.30). In alternativa, si potrà prendere l’Archeotreno Express, che collega Napoli a Pompei, consentendo ai viaggiatori di visitare il Parco Archeologico (partenza prevista alle ore 9.55). Dove acquistare i biglietti I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici della Fondazione FS possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, comprese le biglietterie, l’app e il sito ufficiale. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web della Fondazione o chiamare il numero dedicato all’assistenza clienti +39 335 6854091.