Imprese Vincenti 2022: ultima tappa del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle Pmi italiane di scena a Torino

La tappa torinese, ospitata all’auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo, è stata dedicata al tema Impact. In arrivo l’evento conclusivo dell’edizione

Si è svolta a Torino la quattordicesima e ultima tappa di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane.

La tappa torinese è stata dedicata al tema Impact e ha visto protagoniste dieci aziende che hanno raccontato la loro storia, le scelte strategiche a consolidamento del proprio percorso di sviluppo e le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico.

Le aziende presenti alla tappa di Torino

Le aziende, che hanno preso parte alla tappa, fanno parte del Terzo Settore e sono:

Abil.mente , Centro Gulliver , Fraternità Giovani , La Città Essenziale e Promozione Lavoro in ambito socio-sanitario ed educativo

, , , e in ambito socio-sanitario ed educativo Catasta Pollino e Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba nel turismo sociale e promozione culturale

e nel turismo sociale e promozione culturale Fondazione CEUR nell’istruzione e inclusione abitativa

nell’istruzione e inclusione abitativa Collecoop nell’inclusione lavorativa

nell’inclusione lavorativa Il Giardinone nei servizi ambientali

Queste Imprese Vincenti offrono il supporto alle comunità di riferimento e sono in grado di rinnovarsi per continuare ad erogare i propri servizi in sintonia con le esigenze delle persone, soprattutto nel Welfare sociale.

Intesa Sanpaolo, ha posto grande attenzione e supporta le realtà che operano nel Terzo Settore. A questo scopo ha creato la Direzione Impact, che ha ereditato la realtà di Banca Prossima. L’attività della Direzione Impact è diventata nel tempo sempre più strategica e centrale all’interno della Banca: attraverso gli oltre 600 specialisti che operano sul territorio, offre strumenti innovativi per consentire l’accesso al credito dei più vulnerabili e dei soggetti non bancabili e per sviluppare un’economia dedita al bene condiviso.

Cos’è imprese vincenti

Imprese Vincenti è stato lanciato nel 2019 è giunto alla quarta edizione. L’iniziativa ha raccolto ampio interesse grazie all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto.

Sono 4.000 le imprese che si sono autocandidate sul sito della Banca. Tra queste Intesa ne ha selezionate 140.

Previsto un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.