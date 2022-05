Imprese Vincenti 2022: al via la quarta edizione del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle Pmi italiane

La quarta edizione mira a valorizzare le Pmi che realizzano progetti di crescita ed accompagnarle in un percorso di sviluppo in tutte le fasi di vita del business. Autocandidatura entro il 30 giugno

Parte la quarta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019. Anche l’edizione 2022 vedrà una sezione dedicata alle imprese sociali e del terzo settore, che saranno selezionate in base alla valorizzazione di progetti sociali, culturali o per la parità dei diritti, per il sostegno al territorio ed alle categorie svantaggiate, per il ricambio generazionale. Confermato anche il focus sulle imprese del settore agroalimentare.

Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come, alla luce delle sfide che incombono oggi sulla ripartenza, bisogna “sostenere la progettualità e la capacità” delle imprese a guardare con fiducia al futuro. “Con Imprese Vincenti 2022 vogliamo rafforzare queste imprese e la loro capacità di investire per affrontare tutte le transizioni necessarie al potenziamento del nostro sistema economico, in linea con le missioni strategiche del PNRR”, ha concluso Barrese.

Imprese Vincenti: l’evoluzione dell’edizione 2022

La quarta edizione di Imprese Vincenti conferma gli obiettivi di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto nel cogliere e sviluppare le migliori energie imprenditoriali per rafforzare ed accompagnare i segnali di ripresa e consolidamento dell’economia italiana. Innanzitutto, verranno individuate le aziende che hanno realizzato progetti di crescita e contribuito alla creazione di valore per il Paese e per il mercato del lavoro. Ad esse, verranno forniti gli strumenti di accompagnamento in tutte le fasi di vita del business, valorizzando l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Welfare, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

La pandemia prima e le tensioni geopolitiche poi hanno reso più incerto e complesso il contesto socioeconomico. Nonostante questo, sono molte le imprese che continuano ad investire ed a costruire uno sviluppo per il futuro, con ricadute significative sul territorio in cui operano.

Sulla scia delle precedenti edizioni, l’edizione 2022 di Imprese Vincenti offrirà strumenti di crescita e visibilità alle imprese già focalizzate o che stanno investendo verso obiettivi sinergici a quelli indicati dal PNRR, ovvero in linea con gli impulsi di rilancio dell’economia italiana.

Verranno quindi selezionate le migliori Pmi che avranno attivato progetti o raggiunto risultati in termini di:

Digitalizzazione e Competitività: progetti di digitalizzazione, sviluppo di competenze e infrastrutture digitali, IoT, IA, servizi cloud, big-data;

Sostenibilità e Transizione ecologica: investimenti in sostenibilità, efficienza energetica, efficientamento dei processi produttivi e delle risorse, mobilità sostenibile;

Innovazione, Ricerca e Istruzione: progetti di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo, formazione, istruzione, attività scientifiche e tecniche;

Welfare e Salute: welfare aziendale, tutela, servizi volti al benessere dei dipendenti e delle comunità.

Un focus particolare verrà dato al settore del Turismo

Industria fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese ma particolarmente penalizzata dalla crisi sanitaria. L’obiettivo di Imprese Vincenti 2022 è contribuire a tracciare una via di rilancio, evidenziando le aziende che grazie ad investimenti nella qualità dell’offerta e nella sostenibilità rappresentano un esempio e un traino per il settore nel suo complesso.

Imprese Vincenti 2022: autocandidatura e selezione

Le Pmi interessate potranno autocandidarsi compilando un questionario sulla propria attività presente sul sito di Intesa Sanpaolo nell’area business, entro il 30 giugno 2022. Potranno partecipare quelle realtà – clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia – che nel biennio scorso abbiano effettuato investimenti in innovazione o guidati da principi di sostenibilità, che investano su persone e competenze, che attuino strategie di internazionalizzazione, che operino in rapporto al territorio anche attraverso la rete delle filiere e dei distretti, che si impegnino al rilancio anche attraverso il ricambio generazionale o la trasformazione tecnologica.

Verrà data particolare attenzione ad alcuni indicatori di performance, valutati in considerazione della particolare situazione economico-sociale: capacità di investire nel digitale e nella transizione 4.0, adeguamento progressivo ai criteri di sostenibilità espressi dalle metriche ESG, valorizzazione del capitale umano, internazionalizzazione, sviluppo della filiera di appartenenza e del legame con il territorio, attitudine delle imprese profit di creare impatto sociale contribuendo alla crescita inclusiva e al benessere del proprio territorio.

I Partner di progetto

Insieme ai partner storici – Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, si confermano Cerved, partner tecnico che collaborerà nell’analisi dei dati per la selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia. Confermati anche Nativa, Regenerative Design Company e Circularity, specializzata nello sviluppo di modelli di sostenibilità e di economia circolare.Confermata anche la partnership di Coldiretti.

Il tour 2022

Le Pmi selezionate saranno invitate a partecipare ad uno degli eventi di presentazione del tour che partirà in autunno e avranno luogo in tutta Italia, dando visibilità e voce ai territori ed alle aziende che vi operano. Verrà assegnato uno speciale riconoscimento “Imprese Vincenti” a ciascuna azienda partecipante, che verrà quindi inserita nel percorso di valorizzazione. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.