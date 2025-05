Iliad continua a crescere in Italia e supera i 12 milioni di utenti: il fatturato sfiora i 300 milioni

In forte aumento anche la marginalità, mentre la perdita si assottiglia. L’Ad di Iliad Italia Levi: “Siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28esimo trimestre consecutivo”

Iliad continua a crescere in Italia e nel primo trimestre del 2025 supera la soglia dei 12 milioni di utenti, con ricavi che sfiorano i 300 milioni di euro e le perdite che si assottigliano.

“Il 2025 è iniziato con ottimi risultati: siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28esimo trimestre consecutivo e abbiamo confermato la nostra leadership anche nel mercato del fisso”, ha sottolineato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia. “Questi risultati, a quasi sette anni dal nostro arrivo in Italia, confermano la fiducia degli utenti e la solidità del nostro modello, che ci permette di continuare a crescere in un mercato estremamente competitivo”.

I numeri di Iliad in Italia

Nei primi tre mesi dell’anno in corso, Iliad ha registrato in Italia un fatturato pari a 298 milioni di euro, in crescita del 9,4% su base annua. Aumento a doppia cifra (+24,4% rispetto ai primi tre mesi del 2024) per l’ebitdaal, arrivato a quota 89 milioni di euro.

Nel primo trimestre si riducono anche le perdite, scese da 61 a 36 milioni, che diventano 21 milioniconsiderando solo le attività ordinarie. Infine la generazione di cassa (la differenza tra ebitda after lease e capex) è positiva per 22 milioni a fronte di investimenti scesi da 80 a 66 milioni di euro.

Iliad supera i 12 milioni di clienti in Italia

Sale anche la base utenti. Rispetto alla fine del 2024, l’incremento è di 258mila unità. Nel dettaglio, Iliad Italia nel primo trimestre 2025 Iliad in Italia ha superato i 12 milioni di utenti. Il saldo di utenti netti mobile è stato di 11,854 milioni (+218 mila nuovi utenti rispetto al trimestre precedente), il saldo di utenti netti fisso è stato di 389 mila unità (+40 mila).

A livello di gruppo, Iliad ha chiuso il primo trimestre con 50 milioni e 783 mila utenti (+ 263 mila), un fatturato complessivo di 2,53 miliardi di euro (+4,3%) e un Ebitdaal a 931 milioni di euro (+6%).