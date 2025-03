Il Supertuscan Sassicaia è il migliore vino rosso d’Italia: la classifica sulla base delle votazioni dalle grandi guide di vino

Gentleman ha creato una classifica dei migliori vini rossi italiani incrociando le valutazioni delle più importanti guide specializzate del settore. Grande affermazione dei vini toscani che scalzano il Piemonte e grande delusione per la Campania che non riesce a piazzare nessun vino in classifica. L’elenco dei cento migliori vini rossi d’Italia

Il Sassicaia, mitico Supertuscan che dal 1944 ha scritto pagine importanti della enologia toscana, torna in testa alla classifica dei migliori 100 vini rossi d’Italia stilata dalla rivista Gentleman. L’elenco, viene realizzato incrociando le valutazioni delle cinque più importanti guide specializzate del settore: “Vitae” dell’Associazione Italiana Sommelier, “Vini dall’Italia” del Gambero Rosso, “I vini” di Veronelli, “Guida essenziale ai vini dall’Italia” di Daniele Cernilli, e “Bibenda” della Fondazione Italiana Sommelier. Per Bolgheri Sassicaia 2021 della Tenuta San Guido, in Toscana, è un ritorno dopo essere stato per anni alla testa della classifica. E ritorna in testa anche un altro Supertuscan, il Solaia 2021 di Marchesi Antinori con un clamoroso balzo rispetto al decimo posto conquistato nell’edizione 2024 della classifica. Grande affermazione per il terzo podio di Gaja la storica azienda piemontese che piazza due vini pari merito: il Barbaresco Sorì Tildin 2021 e il Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021.

Grande affermazione dei vini toscani che scalzano il Piemonte e grande delusione per la Campania che non riesce a piazzare nessun vino in classifica

Due le grandi novità dal punto di vista generale della classifica. La Toscana scalza il Piemonte come regione di produzione dei vini di assoluta eccellenza piazzando addirittura ben otto etichette nella top ten rispetto al Piemonte che si attesta a due. L’altra novità riguarda la Campania che non riesce a piazzare nessuno dei suoi vini nella classifica dei best 100.

Da citare ancora la bella affermazione del Trentino Alto Adige, delle Marche e dell’Umbria che piazzano fra le prime dieci posizioni della classifica rispettivamente: San Leonardo 2019, Kurnì 2022 Oasi degli Angeli, Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020 Arnaldo Caprai.

I CENTO MIGLIORI VINI ROSSI D’ITALIA

1 Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido Toscana

2 Solaia 2021 Marchesi Antinori Toscana

3 Barbaresco Sorì Tildin 2021 Gaja Piemonte

3 Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 Gaja Piemonte

4 Masseto 2021 Masseto Toscana

5 Brunello di Montalcino 2019 Poggio di Sotto Toscana

5 Montiano 2021 Famiglia Cotarella Tuscia

5 Es 2022 Gianfranco Fino Puglia

6 Dedicato a Walter 2020 Poggio al Tesoro Toscana

7 San Leonardo 2019 San Leonardo Trentino

8 Ornellaia 2021 Ornellaia Toscana

9 Lupicaia 2019 Castello del Terriccio Toscana

10 Kurnì 2022 Oasi degli Angeli Marche

10 Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020 Arnaldo Caprai Umbria

10 Tenuta di Trinoro 2021 Tenuta di Trinoro Toscana

11 Amarone della Valpolicella Cl. La Mattonara Riserva 2011 Zymé Veneto

12 Cepparello 2021 Isole e Olena Toscana

13 Montepulciano d’Abruzzo Riserva Neromoro 2020 Fattoria Nicodemi Abruzzo

13 Faro Palaci 2019 Polari Sicilia

13 I Sodi di San Niccolò 2020 Castellare di Castellina Toscana

13 Grattamacco 2021 Grattamacco Toscana

13 Barbaresco Rabajà 2020 Bruno Giacosa Piemonte

14 Amarone della Valpolicella Cl. Campolongo di Torbe 2015 Masi Veneto

15 Habemus 2022 San Giovenale Tuscia

15 Duemani 2021 Duemani Toscana

16 Brunello di Montalcino 2019 Salvioni – La Cerbaiola Toscana

16 Tignanello 2021 Marchesi Antinori Toscana

17 Nero d’Avola Duca Enrico 2020 Duca di Salaparuta Sicilia

17 Brunello di Montalcino Sugarille 2019 Pieve Santa Restituta Toscana

17 Primitivo 17 Vign. Montevella 2021 Polvanera Puglia

17 Etna Rosso Vigna Barbagalli 2021 Pietradolce Sicilia

17 Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinotto 2020 Cottanera Sicilia

18 Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Colledilà 2021 Ricasoli

19 Barolo Sperss 2020 Gaja Piemonte

19 Turriga Isola dei Nuraghi 2020 Argiolas Sardegna

19 Kupra 2021 Oasi degli Angeli Marche

20 Barolo Villero 2020 Livia Fontana Piemonte

20 Amarone della Valpolicella CI.2020 Allegrini Veneto

20 Baffonero 2021 Rocca di Frassinello Toscana

21 Amarone della Valpolicella Riserva 2015 Brigaldara Veneto

22 Monteverro Rosso 2021 Monteverro Toscana

22 Amarone della Valpolicella Cl. Sant’Urbano 2020 Speri Veneto

23 Barbaresco Costa Russi 2021 Gaja Piemonte

23 Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2019 Antonella San Marco Umbria

23 Graticciaia 2019 Agricole Vallone Puglia

23 Bolgheri Superiore Argentiera 2021 Argentiera Toscana

23 Chianti Cl. Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 Rocca delle Macìe Toscana

24 Massetino 2022 Masseto Toscana

24 Guado al Tasso 2021 Guado al Tasso Toscana

24 Grignolino d’Asti Monferace 2019 Tenuta Santa Caterina Piemonte

24 Ràmici Ciliegiolo 2021 Leonardo Bussoletti Tuscia

25 Montepulciano d’Abruzzo Docheio Biologico 2021 La Valentina Abruzzo

25 Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2021 Braida Piemonte

25 Pinot Nero La Pineta 2022 Podere Monastero Toscana

25 Roggio del Filare 2021 Velenosi Marche

25 Poggio de’ Colli Cabernet Franc 2021 Piaggia Toscana

26 Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2019 Castello di Monsanto Toscana

26 Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2020 Boscarelli Toscana

26 Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 Tenuta Sant’Antonio Veneto

26 Lagrein Riserva Taber 2022 Cantina Bolzano Alto Adige

26 Suisassi 2021 Duemani Toscana

27 Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2018 Cavallotto Piemonte

27 Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello Ris. 2021 Torre dei Beati Abruzzo

27 Etna Rosso San Lorenzo 2022 Russo Girolamo Sicilia

27 Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2021 Marchesi Alfieri Piemonte

27 Alghero Cabernet Marchese Di Villamarina Riserva 2020 Sella & Mosca Sardegna

27 Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2021 Castello di Querceto Toscana

27 La Regola 2021 Podere La Regola Toscana

27 Grano 2022 Tenuta Sette Ponti Toscana

28 Nero d’Avola Vrucara 2020 Feudo Montoni

28 Barolo Monvigliero 2020 Fratelli Alessandria Piemonte

29 Barbaresco 2021 Gaja Piemonte

29 Barolo Marenca 2020 Pira Luigi Piemonte

29 Saffredi 2021 Fattoria Le Pupille Toscana

29 Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2020 Domenico Clerico Piemonte

30 Chianti Classico Gran Selezione 2021 Brancaìa Toscana

30 Roero Renesio Ris. 2020 Malvirà Piemonte

30 Barolo Falletto 2020 Bruno Giacosa Piemonte

30 Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2019 Folonari, Tenuta di Nozzole Toscana

31 Barolo Brea Vigna Cà Mia 2020 Brovia Piemonte

31 Camarcanda 2021 Ca’ Marcanda Toscana

31 Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 Canalicchio di Sopra Toscana

31 Sangioveto 2020 Badia a Coltibuono Toscana

31 Aglianico del Vulture Nocte 2020 Terra dei Re Basilicata

32 Barolo Bussia Vigna Colonnello 2018 Prunotto Piemonte

32 Palazzi 2022 Tenuta di Trinoro Toscana

32 Amarone della Valpolicella Cl. Riserva Costasera 2018 Masi Veneto

32 Chianti Cl. Gran Selezione Poggiarso 2020 Castello di Malato Toscana

32 Mello 700 2021 Tolaini Toscana

32 Barolo Vignarionda 2020 Pira Luigi Piemonte

32 Barolo Ravera 2020 Vietti Piemonte

32 Nizza Pomorosso 2021 Coppo Piemonte

33 Chianti Classico Gran Selezione II Puro Casanova 2020 Castello di Volpaia Toscana

33 Barolo Bricco delle Viole 2020 G.D. Vajra Piemonte

33 Nero d’Avola Riserva Don Antonio 2021 Morgante Sicilia

33 Barolo Margheria 2020 Azelia Piemonte

33 Amarone della Valpolicella CI. Ca’ Florian Riserva 2016 Tommasi

33 Vigna Galatrona 2021 Petrolo Toscana

33 Aglianico del Vulture Titolo 2022 Elena Fucci Basilicata

33 Barbaresco Riserva Gaiun Martinenga 2019 Marchesi di Grésy Piemonte

33 Bolgheri Rosso Superiore Caccia al Piano 2021 Caccia al Piano Toscana

33 Chianti Cl. Gran Selezione Le Bolle 2021 Castello Vicchiomaggio Toscana