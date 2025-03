Il futuro dell’Artico (Groenlandia inclusa) al centro della conferenza internazionale della Sioi oggi e domani a Roma

Il futuro geopolitico dell’Artico sarà l’asse portante di Arctic Connections, la conferenza internazionale promossa dalla Sioi

Il futuro geopolitico dell’Artico sarà al centro di Arctic Connections, la conferenza internazionale che si svolgerà a Roma lunedì e martedì presso la sede della Sioi, la Società Italiana per l’organizzazione internazionale guidata dall’ambasciatore Riccardo Sessa. Dal punto di vista geografico, l’Artico è la regione situata sopra al Circolo Polare Artico e comprende il bacino dell’Oceano Artico, le aree settentrionali della Scandinavia, Russia, Canada, Groenlandia, e lo stato americano dell’Alaska.

Il futuro dell’Artico alla Sioi

Arctic Connections è un evento che la Sioi organizza annualmente dal 2018 e che anno dopo anno sta acquisendo sempre maggiore interesse, vista la centralità dell’area sotto il profilo spaziale, energetico, logistico ed infrastrutturale. Per i non addetti ai lavori, va ricordato che ad oggi la sovranità sull’Artico è esercitata dal Consiglio artico, un organo che riunisce gli Usa per l’Alaska, la Danimarca per la Groenlandia, oltre a Russia e Canada. Nello specifico l’edizione di quest’anno, “Space in the Arctic”, costituirà un’occasione sulle prospettive per una migliore governance dello Spazio e per la prosperità dell’Artico attraverso la cooperazione internazionale.

Sempre nell’ambito di Arctic Connections, mercoledì 2 aprile si terrà presso la conferenza “Italy and Japan – Common Perspective in the Arctic”, organizzata dalla Marina Militare in collaborazione con la Sioi e la giapponese Sasakawa Peace Foundation.

Artico: il cambiamento climatico

Anche a causa del cambiamento climatico, l’Artico rappresenta “uno scenario economico e commerciale di estrema rilevanza in cui la presenza italiana si sta sempre più rafforzando. La sostenibilità è uno dei requisiti per lo sviluppo della regione ed il settore aerospaziale italiano è tra i protagonisti in termini di investimenti infrastrutturali. Sia lo Spazio, che l’Artico, in quanto territori estremi offrono grandi opportunità, ma anche sfide rilevanti; un fattore che li accomuna è la necessità di coglierne le opportunità con un approccio consapevole e sostenibile, attraverso una governance condivisa per il bilanciamento tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente, la gestione delle risorse, la sicurezza e la ricerca”, come scrivono gli organizzatori della conferenza. L’evento vedrà la partecipazione del mondo accademico, militare, politico, diplomatico e delle più importanti realtà industriali italiane e norvegesi del settore aerospaziale e della difesa.