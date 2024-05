Il British Museum lancia il “Concorso Internazionale di architettura” per tutti gli architetti del mondo

Il British Museum lancia un concorso internazionale di architettura per identificare il team che aiuterà a reimmaginare lo spazio della sua galleria per le generazioni future. Le domande devono pervenire entro il 21 giugno, link a fondo articolo

Il British Museum lancia un concorso internazionale di architettura per identificare il team che aiuterà a trasformare il suo famoso sito nel centro di Londra. Architetti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un processo in due fasi che metterà alla prova la loro creatività, abilità e visione.

Masterplan del Museo e giuria di esperti

Il concorso segna un passo importante nella realizzazione del Masterplan del Museo e sarà supervisionato da una giuria di esperti. Oltre un terzo dello spazio espositivo del British Museum e importanti aree sul retro saranno riprogettati, in uno dei progetti più ambiziosi del suo genere. Le squadre selezionate parteciperanno ad un’esibizione pubblica alla fine dell’anno.

Il concorso segna un ulteriore passo avanti nella realizzazione del Masterplan del Museo, dopo il completamento, entro la fine dell’anno, del nuovo Centro di ricerca archeologica a Reading – una struttura all’avanguardia di stoccaggio e ricerca di 15.000 m2 – e l’approvazione del progetto per un nuovo Centro energetico da sarà costruito – che eliminerà gradualmente l’uso di combustibili fossili da parte del Museo.

I candidati saranno giudicati da una giuria di esperti composta da dieci membri, presieduta da George Osborne. Sarà affiancato dai maggiori esperti in questo campo, tra cui Yvonne Farrell, Meneesha Kellay, Mahrukh Tarapor e Sarah Younger. Anche Mark Jones e Nicholas Cullinan siederanno nel panel insieme ai rappresentanti del consiglio di amministrazione del British Museum: Tracey Emin, Charlie Mayfield e Alejandro Santo Domingo. Il lato occidentale del Museo ospita un terzo dello spazio espositivo complessivo che attualmente ospita collezioni dell’Antico Egitto, della Grecia (comprese le sculture del Partenone), di Roma, dell’Antica Assiria e del Medio Oriente.

Una proposta di visione contemporanea



La squadra vincitrice dovrà avanzare una proposta che sia allo stesso tempo una visione contemporanea su come presentare la collezione e un’esperienza moderna per i visitatori, ma che rimanga in sintonia con l’edificio originale di Smirke. Dovranno anche considerare come il progetto possa soddisfare l’ambizione del Museo di rimanere aperto ai visitatori per il periodo dei lavori di costruzione.

Il concorso accetta iscrizioni da tutti i team di progettazione che ritengono di possedere le caratteristiche chiave ricercate dalla giuria. Nel complesso devono dimostrare di avere la capacità creativa e l’estro progettuale per presentare una proposta innovativa che reinventi l’edificio ma mantenga la collezione al centro e riconosca come può essere esposta, accessibile e preservata per il futuro. Il panel cercherà anche esperti in materia di sostenibilità, sia ambientale che economica.

A causa delle dimensioni e della complessità del sito del Museo e del suo status di edificio classificato di Grado 1, lo scopo del concorso non è quello di trovare un progetto vincitore finale.

Obiettivi

Ma nvece, la giuria è alla ricerca di un team guidato da architetti esperto e stimolante per avanzare idee e proposte per collaborare con il Museo e sviluppare in modo collaborativo un progetto finale. Quest’inverno avrà luogo una presentazione pubblica delle proposte delle squadre finaliste.

Le iscrizioni al British Museum Western Range Architectural Competition sono aperte fino a venerdì 21 giugno. I dettagli completi sono disponibili qui