I Marubini, da piatto che salvò la vita al Papa a icona della gastronomia di Cremona: un Cammino per celebrarlo

La tradizione narra che nel lontano 1414 il Signore di Cremona Cabrino Fondulo, spietato condottiero nemico di Giangaleazzo Visconti, protagonista di torve storie di potere di sangue e di sopraffazione, invitò a Cremona il Papa e l’imperatore Sigismondo di Lussemburgo, con l’intento di scaraventarli dal Torrazzo. Durante uno sfarzoso banchetto in loro onore, Cabrino Frondulo fece servire ai due illustri ospiti uno straordinario piatto in brodo, come omaggio cinico ai due ignari e imminenti defunti. Caso vuole che questa pasta in brodo fu oggetto di grandi complimenti da parte del Papa e dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Il ringraziamento spassionato per quel piatto regale fece quindi cambiare idea al despota, che rinunciò ai suoi malefici intenti.

Fu così che i Marubini di Mubone, o Marubéen, questi i nomi del piatto servito ai due illustri ospiti, entrarono a far parte della storia gastronomica di Cremona. Per sancire ufficialmente queste origini nel 2003 alcuni membri dell’Accademia della Cucina Italiana hanno definito con atto notarile la nascita della ricetta intorno al 1500.

Il piatto è un impasto di farina di grano duro e uova, ripieno di carne di manzo marinata con verdure o vino rosso, con aggiunta di carne di vitello arrostita con burro e profumata con salvia o rosmarino. Al posto del vitello, si può usare la carne di maiale spruzzata di vino bianco. Si aggiunge anche Grana Padano DOP e noce moscata. In alcune zone si usa, al posto della carne di vitello o maiale, il “pistum” (impasto di salame cremonese).

La realizzazione del Marubino è abbastanza laboriosa: si inizia con la preparazione della carne per il ripieno. La carne di manzo, prima di essere brasata o stufata, deve marinare per 10 ore circa con le verdure, mentre la carne di vitello deve arrostire in padella con burro e olio e profumata con salvia e rosmarino. La carne di maiale invece deve cuocere in un tegame con una spruzzata di vino bianco. Dopodiché tutte le carni devono essere macinate. La pasta invece si ricava lavorando per circa 15 minuti farina di grano duro e grano tenero, uova e olio di oliva.

I Marubini possono essere serviti asciutti o cotti nei “tre brodi” tradizionali, ottenuti mettendo in acqua fredda pollo (cappone o gallina), manzo, carne di maiale o salame da pentola e verdure. I Marubini, o Marubéen (probabilmente da marù = castagna, per via della forma e delle dimensioni, simili a quelle dei marroni) in genere vengono preparati per essere portati a tavola durante le festività natalizie o durante banchetti speciali.

Non è esagerato a questo punto definire il Marubino un vero e proprio viaggio nella storia e nel gusto della pur ricca tradizione gastronomica cremonese, un’immersione nei sapori di un territorio racchiusi in uno scrigno di pasta.

E il viaggio è il motivo ispiratore di una originale iniziativa che partirà da metà gennaio e che durerà fino al 25 di febbraio liberamente ispirata al celeberrimo Cammino di Santiago: il Cammino del Marubino, un itinerario alla scoperta di questa vera icona della tradizione gastronomica di Cremona e del suo territorio.

L’iniziativa coinvolge 24 ristoranti ubicati nella provincia di Cremona. Chiunque vorrà prenderne parte, potrà gratuitamente presso l’info point in Piazza del Comune a Cremona e nei ristoranti stessi l’apposito Passaporto del Marubino, con il quale potrà intraprendere il suo pellegrinaggio.

Ogni pellegrino potrà recarsi presso i ristoranti coinvolti e consumare un piatto di Marubini, dopodiché presenterà alla cassa il proprio passaporto, che verrà così validato con il timbro del locale, a testimoniare il suo passaggio per quella tappa del percorso. L’obiettivo è collezionare quanti più timbri possibili, andando così a scoprire le tante ricette e versioni dei marubini proposti nei vari ristoranti cremonesi.

L’iniziativa si inserisce all’interno degli eventi in programma in occasione della fiera enogastronomica Il BonTà (24 – 26 febbraio 2024 presso CremonaFiere), infatti la premiazione avverrà il 26 febbraio alle 14,30 nella Sala Eventi de IlBontà, dove si terrà la cerimonia della consegna delle compostele, le iconiche pergamene ricevute da chi conclude il cammino giungendo a Santiago, a tutti coloro che abbiano collezionato almeno dieci dei timbri presenti sul passaporto.

