I macchinari italiani e il loro ruolo strategico nel panorama internazionale

Il Rapporto Ingenium 2024, pubblicato da Confindustria e Federmacchine, analizza il ruolo strategico dei macchinari italiani nel contesto globale. Nonostante le sfide geopolitiche ed economiche, il settore mostra segnali di miglioramento e continua a posizionare l’Italia come leader nell’export di macchinari industriali

Il Centro Studi Confindustria, in collaborazione con Federmacchine, ha recentemente pubblicato la seconda edizione del Rapporto Ingenium, un documento che analizza il ruolo strategico del settore dei macchinari italiani nel panorama internazionale. La presentazione si è tenuta il 21 gennaio scorso presso la sede di Federmacchine a Cinisello Balsamo.

Il documento viene pubblicato in un contesto globale caratterizzato da sfide significative, tra cui tensioni geopolitiche, rallentamento economico e transizione digitale, e si concentra su dodici settori di eccellenza che incarnano i valori di automazione, creatività e tecnologia (ACT). Essi non solo rappresentano l’avanguardia tecnologica italiana, ma si distinguono per un elevato grado di innovazione e capacità di personalizzazione, elementi che continuano a posizionare l’Italia come leader globale nell’export di macchinari industriali.

Nonostante queste difficoltà, il rapporto evidenzia come i fondamentali dell’economia mondiale mostrino segnali di miglioramento, tra cui un graduale recupero della fiducia da parte delle imprese, la ripresa delle catene di approvvigionamento globali e un incremento degli investimenti in tecnologia e sostenibilità nei principali mercati. In particolare, il settore dei macchinari italiani può contare su un posizionamento strategico che gli consente di affrontare con successo queste sfide.

Macchinari italiani: export da oltre 30 miliardi di euro

Secondo Confindustria, il valore dell’export di macchinari italiani ha raggiunto i 31,1 miliardi di euro. Tuttavia, il potenziale di crescita aggiuntivo stimato è pari a 8 mld, distribuiti tra mercati avanzati (+4,6 mld) e mercati emergenti (+3,3 mld). Gli Stati Uniti si confermano il mercato con le maggiori opportunità, con un possibile incremento di 760 milioni di euro, seguiti da Germania e Francia, ciascuna con 470 mln.

L’Italia possiede un vantaggio competitivo significativo nell’export di beni strumentali ad alta sofisticazione. Grazie alla capacità di integrare automazione avanzata, creatività progettuale e tecnologie di punta, i macchinari italiani continuano a essere apprezzati in tutto il mondo per qualità, affidabilità e innovazione. Ciò è confermato dal successo sui mercati internazionali di prodotti appartenenti a categorie come macchine utensili, robot e sistemi per il confezionamento, che rappresentano un riferimento per i competitor globali.

Questi dati sottolineano l’importanza di strategie mirate per penetrare efficacemente sia nei mercati tradizionali che in quelli emergenti, sfruttando le opportunità offerte dalla transizione digitale e dall’innovazione tecnologica.