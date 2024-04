Gucci: Stefano Cantino è il nuovo deputy Ceo, continua il valzer di nomine nel settore moda e lusso

Lusso in subbuglio. Dopo il passaggio di Alessandro Michele a Valentino, Stefano Cantino lascia Louis Vuitton e diventa il numero due di Gucci, in carica dal 2 maggio

Continua il valzer di nomine nel settore moda e lusso. Stefano Cantino lascia il ruolo di senior vice-president di comunicazione ed eventi di Louis Vuitton e diventa deputy ceo di Gucci, passando quindi da Lvmh a Kering (-0,3% a Parigi).

L’annuncio di Gucci

“Gucci è lieta di annunciare che Stefano Cantino è stato nominato deputy chief executive officer”, si legge nella nota pubblicata in mattinata dalla maison fiorentina. Cantino, entrerà in carica il prossimo 2 maggio e riporterà al presidente e ceo, Jean-Francois Palus. “In questo nuovo ruolo, Stefano Cantino condividerà con Jean-Francois Palus le responsabilità nella definizione e nell’implementazione della strategia di Gucci”, è scritto ancora nel comunicato della società controllata dal gruppo francese Kering.

La nomina arriva dopo un 2023 in chiaroscuro per Gucci. Il marchio numero uno del gruppo Kering, infatti, lo scorso anno ha registrato ricavi in calo del 6% a quota 9,9 miliardi di euro, mentre nel solo quarto trimestre, i ricavi sono diminuiti dell’8% a 2,528 miliardi.

Già dall’inizio del 2023, la società ha iniziato a varare pesanti cambiamenti strutturali e organizzativi allo scopo di rivitalizzare il brand. Ricordiamo infatti che dal gennaio dell’anno scorso Sabato De Sarno è diventato direttore creativo sostituendo Alessandro Michele (da qualche settimana creative director di Valentino), mentre a luglio Jean-Francois Palus ha preso il posto di Marco Bizzarri come amministratore delegato della società.

Chi è Stefano Cantino

Cantino arriva a Gucci dopo cinque anni in Louis Vuitton, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, prima dell’esperienza in Louis Vuitton, Cantino ha trascorso oltre vent’anni nel gruppo Prada, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree Marketing e Commerciale, fino ad assumere l’incarico di Communication & Marketing Director.

“Sono entusiasta che Stefano Cantino si unisca a Gucci per contribuire al nuovo capitolo che stiamo scrivendo con determinazione e con visione di lungo termine” ha affermato Palus.

“La nomina di Cantino è un altro passo nel consolidamento del management del brand. Grazie alla sua vasta esperienza in ruoli strategici di aziende leader dell’industria del lusso, Stefano potrà dare un contributo prezioso alla leadership consolidata di Jean-Francois e alla forte creatività di Sabato. Insieme a loro e a tutto il team Gucci, scriveremo un nuovo capitolo di successo nella storia di questo nostro magnifico brand’ ha detto Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, responsabile per il Brand Development del gruppo.

Infine anche lo stesso Cantino ha dichiarato: “sono orgoglioso di entrare a far parte di Gucci, la maison che vanta il patrimonio storico-creativo più prezioso del lusso in Italia, mentre si inaugura un nuovo capitolo della sua storia. Non vedo l’ora di poter contribuire alla definizione e all’implementazione della strategia avviata da Jean-Francois Palus, e di collaborare con tutto il team Gucci verso nuovi successi”.