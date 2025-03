Gp Australia Formula 1, grande delusione Ferrari con Leclerc 8° e Hamilton 10°: vince Norris su Verstappen

I piloti della Rossa sbagliano il momento box e finiscono molto dietro. Grande vittoria di Norris sotto la pioggia e davanti a Verstappen

La gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2025 a Melbourne è stata un vero e proprio spettacolo, reso ancora più imprevedibile dalla pioggia e dall’asfalto bagnato. Quando tutto sembrava avviato verso un dominio incontrastato della McLaren, un improvviso scroscio d’acqua ha rimescolato le carte, cambiando il destino della corsa. Lando Norris è riuscito a conquistare la vittoria, regalando alla scuderia di Woking il primo successo stagionale.

Per gran parte della gara, la McLaren sembrava avviata verso un dominio incontrastato: fino a dieci giri dalla fine sembrava destinata a una comoda doppietta, con Oscar Piastri in scia al compagno di squadra. Poi, la pioggia ha mandato entrambi fuori pista mentre montavano gomme slick. Norris è rientrato subito, mentre l’australiano è rimasto bloccato sull’erba per oltre un minuto, scivolando in fondo al gruppo prima di risalire fino al nono posto.

Verstappen e Russell sul podio, super Antonelli

A trarre vantaggio dal caos sono stati soprattutto Max Verstappen e George Russell. L’olandese della Red Bull ha chiuso a meno di un secondo dal vincitore, mentre il pilota Mercedes ha conquistato il terzo gradino del podio.

Tra i grandi protagonisti di giornata c’è anche Andrea Kimi Antonelli, autore di una prestazione solidissima al debutto in Formula 1. Il giovane talento bolognese della Mercedes ha chiuso al quinto posto sul traguardo, ma una penalità di cinque secondi per unsafe release durante il pit-stop lo ha retrocesso in quinta posizione, alle spalle di Alexander Albon (Williams).

Disastro Ferrari: Leclerc 8°, Hamilton 10°

Per la Ferrari, invece, la prima gara della stagione è da dimenticare. Charles Leclerc, nonostante un’ottima partenza in cui ha superato Albon e Tsunoda prima dell’ingresso della safety car per gli incidenti di Doohan e Sainz, ha passato gran parte della gara dietro Russell, senza mai riuscire ad attaccare. Un’errata strategia nell’ultima fase di gara, con la pioggia tornata improvvisamente, lo ha poi fatto scivolare fino all’ottava posizione finale.

Peggio ancora è andata a Lewis Hamilton, al debutto con la Scuderia di Maranello. Dopo essere stato rallentato al via da Leclerc per evitare un tamponamento, è rimasto bloccato nelle retrovie per gran parte della gara. Quando sembrava poter approfittare del caos per risalire fino al secondo posto, ha commesso lo stesso errore del compagno di squadra, ritardando troppo il pit-stop per le intermedie. Il risultato? Un decimo posto deludente, con il britannico sorpassato negli ultimi giri sia da Leclerc che da un arrembante Piastri.

L’ordine d’arrivo del GP d’Australia 2025

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) +0″895 George Russell (Mercedes) +8″481 Alexander Albon (Williams) +12″773 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +15″135 (5″ penalità) Lance Stroll (Aston Martin) +17″413 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +18″423 Charles Leclerc (Ferrari) +19″826 Oscar Piastri (McLaren) +20″448 Lewis Hamilton (Ferrari) +22″473

(ritirati: Lawson, Bortoleto, Alonso, Sainz, Doohan, Hadjar)

Classifica Piloti dopo il GP d’Australia

Lando Norris (McLaren) – 25 punti Max Verstappen (Red Bull) – 18 punti George Russell (Mercedes) – 15 punti Alexander Albon (Williams) – 12 punti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 10 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 8 punti Nico Hulkenberg (Sauber) – 6 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 4 punti Oscar Piastri (McLaren) – 2 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 1 punto

McLaren esce da Melbourne in testa alla classifica Costruttori, ma Mercedes e Red Bull restano in scia. La Ferrari, invece, deve subito correre ai ripari: il flop della SF-25 sotto la pioggia è un campanello d’allarme per Maranello.