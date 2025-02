Generali lancia Valore Futuro, nuova soluzione assicurativa d’investimento

Valore futuro è una soluzione assicurativa d’investimento a vita intera a premio unico che permette di creare valore nel medio-lungo termine attraverso l’investimento nei mercati azionari con la protezione offerta dalla Gestione Separata

Generali ha lanciato una nuova soluzione assicurativa di investimento chiamata “Valore Futuro”. Uno strumento “che permette ai risparmiatori italiani di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari, proteggendo il loro capitale dall’inflazione in uno scenario caratterizzato da alta liquidità. Oggi, infatti, in Italia le persone continuano a detenere liquidità sui conti correnti per oltre 1.500 miliardi di euro e l’81% delle stesse dichiara la protezione del capitale come obiettivo primario per la scelta degli investimenti”, spiega Il Leone in una nota

Come funziona “Valore Futuro”

Si tratta di una soluzione assicurativa d’investimento a vita intera a premio unico che permette di creare valore nel medio-lungo termine attraverso l’investimento nei mercati azionari con la protezione offerta dalla Gestione Separata per contrastare inflazione e costi della liquidità, mantenendo alta la performance.

Giancarlo Bosser, chief life Officer e Marco Oddone, chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 mld di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e alla protezione del proprio futuro. “Valore Futuro” è il risultato di un’attenta progettazione che si è posta l’obiettivo di combinare redditività, protezione e solidità in un’unica soluzione, senza rinunciare al rendimento, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia”.

La struttura finanziaria di “Valore Futuro”

La soluzione assicurativa d’investimento multi-ramo (ramo I e ramo III) o ibrida a premio unico, è articolata su due componenti investite, l’una in Gestione Separata Gesav e l’altra nella Linea multi-comparto di OICR Multi Global Plus, combinate tra loro con una logica di protezione del capitale con meccanismi di consolidamento legati al tempo trascorso. Con il nuovo “Valore Futuro” la componente di ramo III può essere ancora più marcata per valorizzare l’investimento e creare performance nel medio/lungo periodo.

“Valore Futuro” adotta uno stile di gestione finalizzato a maturare, a partire dalla fine del periodo traguardo scelto dal cliente, un capitale assicurato in Gestione Separata almeno pari al premio versato al netto dei costi, proteggendo il capitale di investimento.