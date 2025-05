Gastech 2025, la fiera dell’energia torna a Milano: al centro sicurezza, innovazione e intelligenza artificiale

Dal 9 al 12 settembre, alla Fiera di Milano-Rho, torna Gastech: l’evento globale sull’energia che riunisce oltre 50mila professionisti per discutere di energia, sicurezza, clima e nuove tecnologie. Svelata l’agenda della Conferenza

Milano si prepara ad ospitare Gastech 2025, l’evento di riferimento mondiale per il settore energetico, che si terrà dal 9 al 12 settembre presso Fiera Milano Rho. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche crescenti e dalla necessità di accelerare la transizione ecologica, Gastech si presenta come una piattaforma fondamentale per il dibattito su temi cruciali quali la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e le tecnologie emergenti, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e l’idrogeno.

Oltre 50mila professionisti provenienti da più di 150 Paesi parteciperanno a questo evento di portata globale, che vedrà la presenza di 800 espositori internazionali pronti a presentare soluzioni innovative per l’intera filiera energetica.

La Conferenza Strategica e i temi principali

Il cuore dell’evento sarà la Conferenza Strategica, un programma di incontri e discussioni focalizzato sulle priorità energetiche del 2025. I temi principali includono la garanzia dell’approvvigionamento energetico in un contesto geopolitico incerto, l’accelerazione della decarbonizzazione attraverso soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale e la realizzazione di infrastrutture a basse emissioni in linea con gli impegni internazionali, come quelli definiti dalla COP30.

Nel dettaglio, la Conferenza si strutturerà attorno a quattro programmi tematici principali: Strategic Leadership, AI:Energy(intelligenza artificiale applicata all’energia), Climatech (tecnologie per il clima) e Hydrogen (idrogeno). Questi focus tematici esploreranno il ruolo cruciale del gas naturale, delle soluzioni tecnologiche avanzate e dell’innovazione per costruire un sistema energetico resiliente e in grado di affrontare le sfide globali. Tra i relatori confermati ci sono Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e top manager di aziende come Baker Hughes, TotalEnergies, YPF e Cheniere Energy.

Nuove tecnologie e innovazioni

Gastech 2025 non sarà solo un’occasione di confronto, ma anche una vetrina per le tecnologie emergenti. Tra le soluzioni innovative che verranno presentate ci saranno strumenti per l’abbattimento delle emissioni di metano, elettrolizzatori di idrogeno modulari e sistemi avanzati di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS). L’evento offrirà anche l’opportunità di esplorare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la progettazione di terminali Gnl e piattaforme per il trading del carbonio basate su blockchain.

Queste tecnologie rappresentano soluzioni concrete per superare le barriere economiche e logistiche della transizione energetica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e favorire un maggiore ricorso a energie rinnovabili.

Con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Lombardia, di Assolombarda, Assorisorse e Milano & Partners, questa edizione italiana segue il successo di Gastech 2024 a Houston, che ha registrato oltre 45mila presenze e 800 espositori.