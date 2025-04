Fs, Polo Logistica rinnova la flotta: consegnate le prime due locomotive elettriche Traxx Universal prodotte da Alstom

L’operazione rientra in un maxi-contratto da 323 milioni di euro che prevede l’acquisto di 70 locomotive entro il 2027, con focus su sostenibilità ed efficienza

Mercitalia Rail, parte del Polo Logistica del Gruppo Fs, ha ricevuto le prime due locomotive elettriche Traxx Universal prodotte da Alstom, avviando un significativo rinnovamento della flotta per il trasporto merci su rotaia. Le locomotive, prodotte nello stabilimento Alstom di Vado Ligure, fanno parte di un maxi-contratto da oltre 323 milioni di euro siglato nel giugno 2024, che prevede l’acquisto di 70 locomotive elettriche entro il 2027. Alcuni dei nuovi modelli saranno equipaggiati con la tecnologia “Last Mile”, che consente di operare anche in aree non elettrificate come porti, terminal e zone industriali, rendendo il trasporto più intermodale e sostenibile.

Le Traxx Universal si aggiungono alle 60 già in servizio presso Mercitalia Rail, incrementando la capacità operativa della flotta. Progettate specificamente per il trasporto merci, le locomotive a quattro assi si distinguono per l’elevata efficienza energetica, la grande capacità di trazione e il design migliorato, che garantisce intervalli di manutenzione più lunghi e meno frequenti, aumentando l’affidabilità e la disponibilità operativa.

“La partnership storica con Alstom si fonda sull’obiettivo comune di migliorare ed efficientare il trasporto merci dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità ambientale – ha commentato Sabrina De Filippis, ad di Mercitalia Logistics -. Il rinnovo delle nostre locomotive con mezzi sempre più moderni e diversificati è uno dei pilastri centrali del Piano Strategico del Polo Logistica, che, insieme agli importanti investimenti nella digitalizzazione e nello sviluppo dei terminal, ci consoliderà come Freight Forwarder a supporto del sistema industriale europeo”.

“La consegna della prime due delle 70 locomotive Traxx Universal segna un momento significativo nella realizzazione di un progetto strategico per la mobilità delle merci in Italia – ha dichiarato Michele Viale, managing director di Alstom Italia -. Nel corso degli anni abbiamo fornito a Polo Logistica 60 locomotive, tutte operative: un risultato che testimonia la solidità della nostra relazione e la qualità delle soluzioni Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. La produzione nello stabilimento di Vado Ligure, con il contributo delle sue persone e del loro know-how, conferma il valore del nostro impegno per un trasporto sempre più sostenibile, competitivo e tecnologicamente avanzato”.