Finlogic acquisisce il 100% di Combigraf: quarta operazione in meno di un anno

Finlogic ha acquisito il 100% di Combigraf, specializzata nella produzione di etichette adesive, portando a 15 il numero di acquisizioni negli ultimi sette anni. Nel 2024 il fatturato del gruppo ha superato i 100 milioni di euro

Finlogic, attiva nel settore delle soluzioni per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, ha acquisito il 100% di Combigraf, azienda di San Polo di Piave (Treviso) specializzata nella produzione di etichette adesive. Questo rappresenta la quarta acquisizione del gruppo in meno di un anno, dopo quella di Graficas Galegas, conclusa pochi giorni fa.

Finlogic: 15 acquisizioni in 7 anni e fatturato oltre 100 milioni

Con questa acquisizione, Finlogic prosegue la sua strategia di crescita per linee esterne, portando a 15 il numero complessivo delle acquisizioni effettuate negli ultimi sette anni. Nel 2024, il fatturato aggregato del gruppo ha superato i 100 milioni di euro.

Combigraf, con una vasta gamma di etichette adesive e soluzioni di packaging, serve diversi settori, tra cui food & beverage, cosmetico, farmaceutico e plastico. L’azienda si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti e per una solida struttura produttiva con 13 impianti di stampa, di cui 5 digitali.

L’accordo, condizionato alla consueta verifica delle clausole sospensive, si concluderà entro il 15 maggio 2025, continuando il percorso di crescita di Finlogic nel panorama dell’etichettatura e della codifica.

“L’acquisizione di Combigraf – ha sottolineato Dino Natale, ceo di Finlogic – rappresenta un passo strategico fondamentale per il nostro Gruppo. Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza nel Nord Est Italia, un’area in cui finora operavamo solo attraverso la rete commerciale, e ampliamo ulteriormente il nostro portafoglio tecnologico nel settore dell’etichettatura. L’ingresso di Combigraf nel Gruppo Finlogic ci permette di integrare competenze altamente specializzate e di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più avanzate e personalizzate. Dopo l’acquisizione di Graficas Galegas, la nostra prima operazione internazionale, questa nuova integrazione conferma il nostro impegno verso una crescita sostenibile e strutturata, con l’obiettivo di consolidare la leadership del Gruppo sul mercato. Siamo orgogliosi di accogliere Roberto Gallinelli e il suo team in Finlogic: la loro esperienza e il loro know-how saranno un valore aggiunto essenziale per continuare a innovare e crescere insieme”.

“Le sfide di oggi, e ancor di più quelle di domani – ha commentato Roberto Gallinelli, ceo di Combigraf – vedono la Combigraf inserirsi in un gruppo solido e riconosciuto tra i leader del settore. Questo mi rende orgoglioso, dopo oltre trent’anni di continua crescita, di concretizzare un traguardo che definisco la naturale evoluzione per poter crescere ulteriormente in quelle che sono le nuove esigenze di prodotti e servizi verso i nostri clienti. Entrare nel gruppo di Finlogic e farne parte con Combigraf come presidente e amministratore mi rafforza con nuova energia e nuovi stimoli”.