Fincantieri vola in borsa dopo la maxi commessa per navi da crociera stimata in 9 miliardi

Le navi saranno le più grandi costruite per Ncl. Le consegne dai cantieri di Monfalcone avverranno tra il 2030 e il 2036

Il titolo Fincantieri vola in borsa fin dalle prime battute sulla scia della notizia stamane della maxi commessa con un balzo iniziale del 5%, toccando quota 8 euro per la prima volta negli ultimi sei anni.

Il colosso della cantieristica, guidato da Pierroberto Folgiero e controllato al 71,3% da Cdp, ha portato a casa una commessa da Norwegian Cruise Line Holdings dopo che il gruppo aveva firmato, lo scorso aprile, una lettera di intenti con il big della crocieristica. L’ordine, che vale 9 miliardi di euro secondo fonti di mercato, riguarda la per la costruzione di 4 nuove maxi navi da crociera di ultima generazione, a basso impatto ambinetale destinate al brand Norwegian Cruise Line (Ncl).

Il titolo è balzato in apertura fino a 8,04 euro, per poi stornare ma mantenedo sempre un rialzo di oltre il 3% a 7,78 euro.

Le navi costruite presso lo stabilimento di Monfalcone

Con una stazza lorda di circa 226.000 tonnellate, si tratta delle navi più grandi mai costruite per la Norwegian e verranno realizzate nei cantieri di Monfalcone con consegne previste rispettivamente nel 2030, 2032, 2034 e 2036.

Fincantieri, ha di recente chiuso l’accordo con Leonardo per la divisione ex Wass che va a rafforzare il polo in house della subacquea, per il quale è stato confezionato un aumento di capitale da 400 milioni.