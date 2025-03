FiberCop potenzia sulla fibra ottica in Sardegna con un investimento di oltre 500 milioni di euro

Proseguono i lavori del Piano “Italia 1 Giga” in Sardegna, con l’obiettivo di cablare 351.000 civici in 377 comuni. Ad oggi, oltre 150mila civici sono già collegati

FiberCop accelera sulla fibra ottica in Sardegna, potenziando la rete ultravelocemente per sostenere lo sviluppo economico e la digitalizzazione, come parte del “Piano Italia 1 Giga” del Pnrr. L’azienda ha già avviato i lavori in 204 comuni, collegando 156.234 civici su un totale di 351.355 previsti entro giugno 2026, superando così il 44% dell’obiettivo complessivo.

L’investimento in Sardegna rientra nel Lotto 1 del bando “Piano Italia 1 Giga”, con un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro. Questo ammontare comprende sia il contributo pubblico, grazie ai fondi del Pnrr, che l’investimento diretto da parte di FiberCop. L’obiettivo finale è portare connessioni ultraveloci a 1 Gbps in tutti i 377 comuni sardi, migliorando l’accesso a servizi digitali per cittadini, imprese e amministrazioni locali.

Impatti sul territorio e sul mercato del lavoro

In Sardegna, FiberCop conta oltre 440 dipendenti e 29 sedi operative distribuite sul territorio. I lavori in corso coinvolgono circa 1.000 lavoratori delle imprese di rete che operano direttamente sul campo. La regione ospita più di 500 centrali telefoniche che gestiscono le connessioni telefoniche e dati destinate a case e imprese. Questo ampio intervento contribuirà a rafforzare l’infrastruttura digitale sarda, creando nuove opportunità economiche e professionali.

FiberCop e il Piano Italia 1 Giga

FiberCop si è aggiudicata 7 Lotti del bando “Piano Italia 1 Giga”, che copre 10 regioni italiane, tra cui la Sardegna, e le province autonome di Trento e Bolzano. Entro febbraio 2025, l’azienda ha già raggiunto il 53,4% degli obiettivi, collegando 712.795 civici su un totale di 1.334.545 previsti entro il 2026, confermando così il suo impegno verso la digitalizzazione del Paese.

Sviluppo della rete ultra-broadband su scala nazionale

FiberCop sta accelerando anche lo sviluppo della rete Ftth (Fiber To The Home), che offre velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s. Questa tecnologia avanzata consentirà di usufruire di servizi come streaming in 4K, telemedicina, smart working e soluzioni per le smart city, che richiedono alta velocità, bassa latenza e una connessione stabile anche con numerosi dispositivi connessi simultaneamente. Oggi, l’azienda garantisce una copertura superiore al 95% delle linee attive tramite tecnologie FTTx.

I commenti

“La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo – ha dichiarato Francesca Petriacci, responsabile operations area centro di FiberCop – che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi la possibilità di potenziare la rete per effettuare lo smart working, streaming in 4K, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio”.