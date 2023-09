Fiat 600, dopo l’elettrica arriva quella ibrida: ecco quanto costa e quando esce

Dopo Fiat 600e arriva dal 2024 la versione ibrida, destinata soprattutto a quei mercati dove l’auto 100% elettrica non riscuote ancora successo, come l’Italia. Ecco tutti i dettagli

Dopo la Fiat 600 elettrica arriva anche la versione ibrida, ma quanto costa? 600e è il nuovo Suv compatto di Fiat che rispolvera dal passato una sigla iconica che ha fatto la storia dell’automobile italiana e nei primi mesi del 2024 arriverà anche nella variante ibrida a benzina. Entrambe si possono già prenotare online, ma sarà la 600e l’unica che vedremo circolare sulle strade italiane entro la fine del 2023 (le prime consegne sono previste a inizio novembre subito dopo il weekend “porte aperte” del 28/29 ottobre). Disponibile in due allestimenti, Red e La Prima “entrambe ricche, senza optional e con tutto incluso. Tutto molto semplice per il cliente che dovrà scegliere solo il colore. I colori per la Red sono tre, bianco, rosso e nero. Per La Prima sono i quattro colori ispirati all’Italia: arancio sole d’Italia, azzurro cielo d’Italia, sabbia terra d’Italia e verde mare d’Italia”, ha detto Gaetano Thorel, responsabile per l’Europa di Fiat e Abarth. Ma quali sono le caratteristiche e quanto costa la nuova gamma Fiat 600?

Fiat 600e: caratteristiche

600e, sviluppata sul pianale EMC2 di Stellantis, è lunga 4,17 metri (mezzo metro più della 500) con 156 Cv di potenza, alimentata da una batteria da 54 kWh e consumi di 15 kWh/100 km). L’autonomia dichiarata è di oltre 400km. La batteria si ricarica da 0 all’80% in mezz’ora in DC a 100 kW e completamente in meno di 6 ore in AC a 11 kW. Il baby suv presenta richiami stilistici chiaramente ispirati alla tradizione di questo modello fondendosi con quelli più moderni della 500 elettrica e con il minimalismo tecnico della Jeep Avenger. Sebbene utilizzi la piattaforma multi-energia eCMP2 comune a molti modelli del Gruppo Stellantis e sia prodotta nello stabilimento polacco di Tychy, designer e ingegneri italiani ci hanno messo le mani da Torino, esaltando la filosofia Fiat Way.

Al suo interno possono trovare spazio fino a cinque persone, mentre il bagagliaio ha un volume minimo di 360 litri, ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a 1.231 litri dichiarati. A bordo troviamo uno stile pratico, con plancia e pannelli porta in plastica rigida. Due i display che fanno capolino nell’abitacolo, quello da 7 pollici con le informazioni per chi guida e quello dedicato all’infotainment da 10,25” al centro della plancia. Non mancano i tasti fisici a pianoforte per la regolazione del climatizzatore e le 64 diverse combinazioni per l’illuminazione interna o il sedile di guida regolabile elettricamente con la funzione massaggio. E, a proposito di sedili, i tessuti di quelli della versione (600e) Red sono realizzati con 200 bottiglie di plastica. Inoltre, più del 30% metalli è riciclato come anche il 10% delle plastiche utilizzate. Non mancano neppure una piastra di ricarica wireless e le prese Usb, anche per i passeggeri posteriori. Va detto però che dietro che mancano dei vani portaoggetti nelle porte. Alla guida 600e è efficace: macchina facile e con un buono scatto. Accelera da 0 a 100 orari in 9 secondi e scatta da zero a 50 km/h in 4.4 secondi. Può essere ricaricata anche con le colonnine rapide fino a 100 kW che portano l’autonomia dal 20 all’80% in 27 minuti.

Quanto costa la nuova 600 elettrica?

Lato prezzi, come accennato, gli allestimenti della Fiat sono due: Red e La Prima, col primo che parte da 35.950 euro e il secondo da 40.950 euro. Grazie all’offerta di lancio e agli incentivi statali, l’entry level può scendere fino a 29.950 euro, mentre La Prima a 34.950 euro.

Fiat 600 ibrida: caratteristiche

Tra marzo e aprile 2024 la 600 verrà proposta anche in versione ibrida a benzina. Il crossover di segmento B arricchisce la gamma del Lingotto, rispondendo alle esigenze di mercati dove l’elettrico deve ancora affermarsi, come in Italia. La vettura è spinta da un nuovo powertrain ibrido che combina un tre cilindri turbobenzina da 100 CV a un sistema elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V. Questo sistema consente alla 600 Hybrid di muoversi in modalità completamente elettrica a basse andature. Il diverso powertrain rispetto all’elettrica consente anche di avere un bagagliaio più generoso: 385 litri contro i 360 di quella a batteria. Per il resto invece le dimensioni rimangono inalterate rispetto alla sorella elettrica: 4,17 metri di lunghezza e 1,52 di altezza.

Per quanto riguarda gli interni, sono molto simili alla 600e: display da 7 pollici dietro il volante con funzione di quadro strumenti e uno da 10,25 pollici a centro plancia. I sedili sono disponibili anche con regolazioni elettriche, riscaldamento e funzione massaggio nelle versioni più complete. La Fiat 600 Hybrid offre due pacchetti di servizi connessi. Il Connect One, incluso nel prezzo, garantisce funzioni di chiamata d’emergenza e assistenza, fornendo informazioni sullo stato della vettura. Il Connect Plus, invece, offre servizi di navigazione e connettività da remoto tramite app, arricchendo l’esperienza di guida.

Anche questa gamma si articola su due allestimenti: La Prima, la versione più equipaggiata e dotata anche di ADAS di Livello 2, e la versione ribattezzata semplicemente Fiat 600 Hybrid, cioè quella più accessibile, con sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e la fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca.

Quanto costa la Fiat 600 ibrida?

Per la versione ibrida il prezzo di listino parte da 24.950 euro. Con finanziamento e in caso di rottamazione di un veicolo omologato euro 0, 1, 2, 3, il prezzo scende a 21.950 euro, oppure €19.950 solo con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Ma bisognerà aspettare il 2024 per vedere la versione ibrida della nuova Fiat 600 su strada.

LEGGI ANCHE: “Accadde oggi: il 22 settembre 2000 termina la produzione della Fiat 126, icona dell’auto italiana”