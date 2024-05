Gruppo Otb (Renzo Rosso): Stefano Rosso nominato Ceo di Marni

Il figlio del patron di Diesel, Renzo Rosso, prende il posto di Barbara Calò. Obiettivo: accelerare la crescita del marchio nel mercato del lusso e raggiungere un pubblico ancora più ampio

Il Gruppo Otb di Renzo Rosso ha annunciato che Stefano Rosso è il nuovo Ceo di Marni, casa di moda italiana fondata nel 1994 da Consuelo Castiglioni. Il manager, figlio del fondatore di Diesel e di Otb, che include anche i brand Jil Sander, Maison Margiela e Viktor&Rolf, prenderà il posto di Barbara Calò. Calò che, spiega la nota del Gruppo supporterà Stefano Rosso nel periodo di transizione.

Stefano riporterà a Ubaldo Minelli, Ceo del Gruppo OTB e manterrà anche i ruoli di Presidente di Maison Margiela, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo OTB e Ceo di BVX (Brave Virtual Xperience), azienda che si occupa di sviluppare prodotti e contenuti destinati al Metaverso.

Rosso è membro del Board di AURA Blockchain Consortium dal ottobre 2021, rappresentando Otb come membro fondatore insieme a LVMH, Prada Group e Cartier (Richemont). Inoltre, è anche il Presidente della squadra di calcio L.R. Vicenza.

Renzo Rosso: “Stefano avrà responsabilità di far crescere Marni”

“Marni è un brand unico che negli ultimi anni è stato capace di creare un solido posizionamento globale e una community speciale di creativi, artisti e brand lover che seguono il marchio in tutto il mondo. Stefano avrà la grande responsabilità di accelerare il posizionamento di Marni nel mercato del lusso e questo nuovo incarico testimonia un ulteriore step di crescita nella sua carriera professionale. Sono certo che la sua esperienza internazionale e la sua visione innovativa saranno determinanti per rendere Marni sempre più iconico e raggiungere un pubblico ancora più vasto di clienti” ha dichiarato Renzo Rosso, Presidente del Gruppo Otb.

“Con la nomina di Stefano a CEO di Marni abbiamo voluto ulteriormente rafforzare la leadership di un brand che rappresenta un driver fondamentale per la crescita dell’intero Gruppo Otb. Marni ha ancora un notevole potenziale da esplorare e siamo convinti che Stefano sia la persona giusta per guidare il brand in questa direzione. Desidero ringraziare Barbara Calò per aver accompagnato il percorso di sviluppo di Marni in questi anni e per il lavoro svolto all’interno del nostro Gruppo”, ha dichiarato Ubaldo Minelli, CEO del Gruppo OTB.

Il marchio Marni

Marni, fondato a Milano nel 1994 e parte del Gruppo Otb dal 2015, è un brand innovativo e poliedrico noto per il suo approccio sperimentale all’utilizzo di materiali e colori. Le collezioni uniche e fortemente riconoscibili di Marni riflettono la visione del direttore creativo Francesco Risso, caratterizzata da un’eleganza eccentrica che si esprime attraverso un ventaglio di possibilità e uno stile di vita avanguardista. Il brand dialoga costantemente con il mondo dell’arte e con una community di talenti provenienti da background differenti. Marni offre collezioni ready-to-wear per donna, uomo e bambino, oltre a borse, scarpe, gioielli e occhiali, distribuiti attraverso una rete di boutique monomarca e negozi selezionati in tutto il mondo