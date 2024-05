Legge sulla partecipazione dei lavoratori: incentivi per la collaborazione e l’innovazione nelle imprese

Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno adottato la proposta di iniziativa popolare come testo principale per la discussione del provvedimento. Mirano a coinvolgere i lavoratori nell’impresa e a fornire incentivi fiscali per progetti innovativi

Primi passi per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. Alla Camera, infatti, le commissioni Finanze e Lavoro hanno adottato la proposta di iniziativa popolare quale testo base per la discussione del provvedimento.

Punto di riferimento della proposta è l’articolo 46 della Costituzione: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. E l’obiettivo dichiarato è “introdurre una disciplina normativa della partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori in attuazione di quanto previsto dall’art.46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale”.

Partecipazione dei lavoratori: nuove norme e incentivi

E dunque si esplicita, per la prima volta nel nostro ordinamento, cosa si intende per “partecipazione”: 1) partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa; 2) partecipazione economico-finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato; 3) partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa; 4) partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.

La proposta all’esame delle due commissioni prevede anche un meccanismo premiale – incentivi e sgravi fiscali – per le imprese che coinvolgono i lavoratori in progetti innovativi e per gli stessi lavoratori che si impegnino a fornire contributi per l’innovazione o l’incremento dell’efficienza dei processi produttivi.