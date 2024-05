Borsa 6 maggio in tono positivo. Occhi sui conti Unicredit e l’avvio dell’offerta del Btp Valore

Dopo una chiusura in rialzo negli Usa venerdì in seguito ai dati sul mercato del lavoro, oggi in Europa l’andamento è atteso positivo, con scambi che potrebbero però essere limitati dalla chiusura della borsa di Londra

Le borse europee, con Londra chiusa, sono viste toniche oggi. Seduta chiave per Unicredit e per l’avvio dell’offerta del Btp Valore. Raffica di scacco cedole oggi a Piazza Affari. Wall Street venerdì ha chiuso in rialzo con Apple che ha brillato per i suoi conti.

Venerdì Wall Street ha chiuso tonica. Apple +6%

Venerdì gli indici USA hanno brillato dopo i dati sull’occupazione, con rialzi nell’ordine dell’1-2% Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dell’1,18% a 38.676 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato l’1,26% a 5.128 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,99% a 16.156 punti). In particolare giornata decisamente positiva per Apple (+5,97% a 183,36 dollari), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2° trimestre 2023/2024, periodo chiuso con ricavi e utile per azione migliore del consensus. Molto bene anche Amgen (+11,8% a 311,34 dollari), in scia ai dati finanziari del 1° trimestre 2024 e alle indicazioni positive sulla sperimentazione del farmaco contro l’obesità. In rosso i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2024) è sceso sotto i 78,5 dollari al barile. Chevron ed Exxon Mobil hanno perso rispettivamente lo 0,3% e lo 0,19%.

In Asia brilla Shanghai. Prima tappa oggi di Xi in viaggio in Europa

In Asia ancora chiusa la Borsa di Tokyo, che oggi celebra la Giornata dei Bambini, e anche la Corea del sud. Invece Shanghai apre tonica, dopo tre giorno di festività e alle ore 7:30 italiane il listino cinese balza dell’1%, mentre l’indice Hang Seng alla borsa di Hong Kong è in calo dello 0,13%. Oggi il dato sul settore dei servizi in Cina ha mostrato un indebolimento pur rimanendo sopra la soglia di 50. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è sceso a quota 52,5 punti ad aprile 2024 dai 52,7 precedenti. Tra società, spicca il rally di Foxconn (produttore dell’iPhone per conto di Apple) dopo che la società ha registrato un aumento del 19,03% su base annua nei ricavi di aprile. Avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi all’1,76%. Leggermente positivo Mumbai (+0,29%); come pure, in frazionale progresso Sydney (+0,61%).

Lo yen in Asia scivola dello 0,5% a 153,94. I mercati la settimana scorsa hanno fiutato un duplice intervento del governo giapponese a sostegno della valuta che è ai minimi di 34 anni.

Il presidente cinese Xi è in viaggio in Europa dopo 5 anni. Prima tappa a Parigi dove è previsto il trilaterale che vedrà allo stesso tavolo Xi con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poi Xi volerà in Serbia e in Ungheria.

Secondo il Financial Times i funzionari Ue hanno detto che dazi preliminari sui veicoli elettrici potrebbero essere imposti a maggio, mentre imposte permanenti che necessitano del sostegno della maggioranza degli Stati membri potrebbero seguire a novembre



Che cosa seguire oggi

Le borse europee, con Londra chiusa per festività nazionale, sono viste in leggero rialzo in avvio di seduta. Il future sull’Eurostoxx50 sale dello 0,22%. Più defilati i futures statunitensi (+0,07% quello sul Dow Jones e +0,04% quello sull’S&P500).

Sotto i riflettori UniCredit, nel giorno in cui si riunirà il CdA per l’esame dei risultati finanziari del 1° trimestre 2024. I dati saranno comunicati il 7 maggio, prima dell’apertura di Piazza Affari. Ma annunceranno i risultati del primo trimestre anche Anima Holding Mps e Amplifon, mentre Italgas terrà l’assemblea ordinaria e straordinaria.

Parte oggi l’offerta del quarto Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail). Il BTP sarà offerto fin a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13.00). In linea con il precedente collocamento di febbraio-marzo 2024, il titolo corrisponderà cedole ogni trimestre.

avrà una scadenza di 6 anni (maggio 2030) e avrà un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito. Il tasso minimo garantito nei primi tre anni è stato fissato al 3,35%, mentre per il successivo triennio il tasso minimo garantito è indicato al 3,9%.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491.

Da seguire Eni. Azule Energy, joint venture tra il colosso oil guidato da Claudio Descalzi e Bp, e Rhino Resources Namibia hanno siglato venerdì un accordo per una quota del 42,5% in un blocco nell’offshore del bacino di Orange in Namibia.

Pirelli. In occasione della presentazione della lista per il collegio sindacale da parte di Marco Polo anche per conto di Camfin, la holding che fa capo a Marco Tronchetti Provera ha precisato che ciò non “autorizza a ritenere che siano non più attuali gli approfondimenti … in corso … sulla sussistenza del controllo da parte di Marco Polo stessa su Pirelli”.

L’Opa lanciata da Crown Bidco su Tod’s ha superato la soglia del 90%. Lo comunica la società in una nota annunciando il delisting delle azioni del gruppo su Euronext Milan al termine del periodo di adesione all’offerta, fissato alle ore 17:30 (ora italiana) dell’8 maggio prossimo. Nello specifico la soglia raggiunta è del 90,158%. Le adesioni all’offerta tengono conto di oltre 4,26 milioni di azioni pari al 12,88% del capitale, a cui si aggiungono oltre 21,1 milioni azioni, rappresentative del 64% del capitale, detenute complessivamente da persone che agiscono di concerto e di circa 4,39 milioni, pari al 13,27 del capitale, acquistate da Crown Bidco al di fuori dell’offerta, fino alla data odierna.

Sono 27 le azioni che oggi, lunedì 6 maggio, staccano il dividendo. Nel dettaglio, 2 midcap: Alerion (dividendo di 0,61 euro per azione, rendimento del 3,45%) e Intercos (0,18699 euro, 1,39%); 9 azioni del segmento Star: Aeroporto di Bologna (0,264 euro, 3,24%), Ascopiave (0,14 euro, 5,71%), B&C Speakers (0,7 euro, 4,09%), Biesse (0,14 euro, 1,17%), Gefran (0,42 euro, 5,13%), Italmobiliare (3; 8,81%), Lu-Ve (0,4 euro, 1,83%), Pharmanutra (0,85 euro, 1,64%) e Sogefi (0,2, 6,97%); 4 azioni dell’ Euronext Milan: Banca Profilo (0,0155 euro, 6,92%), Civitanavi Systems (0,13 euro, 2,15%), Plc (0,07 euro, 4%), Valsoia (0,38 euro, 3,83%); le restanti 12 dell’Egm: Acquazzurra (0,042 euro, 0,42%), Alfio Bardolla (0,076 euro, 2,43%), Arterra Bioscience (0,10222 euro, 5,19%), Fervi (0,47 euro, 2,73%) , Gibus (0,5 euro, 5,05%), Growens (0,79 euro prima tranche, 10,68%), Iniziative Breciane (0,6 euro, 4,38%), Intred (0,1 euro, 1,06%), Italian Wine Brands (0,5 euro, 2,61%), Nvp (0,03 euro, 1,15%), Planetel (0,1 euro, 1,92%) e Tps (0,08 euro, 1,13%).

I dati in agenda

Alle 10 del Pmi servizi finale ad aprile dell’Eurozona (preliminare: 52,9 punti; consenso: 52,9 punti) e del Pmi composito finale ad aprile (preliminare: 51,4 punti; consenso: 51,4 punti). Alle 11 i prezzi alla produzione a marzo (precedente: -8,3% anno su anno).

Nel pomeriggio parleranno alcuni banchieri centrali. Alle 13:15 è atteso il discorso del governatore della Banca di Francia e consigliere della Bce, Francois Villeroy de Galhau, alle 13:30 quelli del presidente della Bundesbank e membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, Joachim Nagel e del governatore di Banca d’Italia e membro della Bce, Fabio Panetta. Alle 18:50 tocca a Thomas Barkin, presidente della Fed di Richmond e alle 19 a John Williams, presidente della Fed di New York.

Euro in rialzo, acquisti su petrolio e oro

L’euro sale dello 0,36% contro il dollaro. Salgono sia il petrolio (Wti +0,38% a 78,41 dollari al barile e Brent +0,36% a 83,26 dollari al barile) sia l’oro, in rialzo dello 0,40% a 2.317 dollari l’oncia. Mentre proseguono i negoziati per una tregua a Gaza, Israele ha confiscato le attrezzature della tv al Jazeera. E per la prima volta dal 7 ottobre gli Stati Uniti hanno bloccato una spedizione di munizioni a Israele.