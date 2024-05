Tod’s verso l’addio alla Borsa: opa supera il 90% del capitale

Crown Bidco, che fa capo al fondo d’investimento L-Catterton, ha lanciato un’opa volontaria totalitaria sulle azioni Tod’s a 43 euro per azione. Scadenza fissata per mercoledì

Tod’s verso l’addio a Piazza Affari. L’opa lanciata sulle azioni della società marchigiana del lusso dal veicolo Crown Bidco ha infatti raggiunto la soglia del 90% del capitale e il titolo verrà revocato da Piazza Affari (Euronext Milan).

L’annuncio di Tod’s

Crown Bidco fa capo al fondo d’investimento L-Catterton (fondato a sua volta dal gruppo Lvmh e dalla famiglia Arnault) e ha lanciato un’Opa volontaria totalitaria sulle azioni Tod’s a 43 euro per azione, per una capitalizzazione di Tod’s di 1,420 miliardi. La scadenza è fissata per il prossimo 8 maggio. Crown Bidco, unico offerente, agisce tra l’altro di concerto con lo stesso Della Valle e con il veicolo Delphine sas (gruppo Lvmh).

Lo scorso venerdì, a Borsa chiusa, Tod’s ha fatto sapere che “per effetto delle adesioni pervenute fino alla data odierna e degli acquisti di azioni effettuati da Crown bidco al di fuori dell’offerta, nonché tenuto conto delle azioni già detenute dalle persone che agiscono di concerto, alla chiusura del periodo di adesione prevista alle 17:30 di mercoledì 8 maggio questi verranno a detenere una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente”, ha dichiarato la società. Successivamente, “le azioni Tod’s saranno automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan”.

Le adesioni all’opa, riguardano oltre 4,26 milioni di azioni pari al 12,88% del capitale che si aggiungono al 64% del capitale delle persone che agiscono di concerto e alle altre azioni, pari al 13,27% del capitale acquistate al di fuori dell’offerta fino alla data odierna inclusa. Il totale è quindi un numero di azioni Tod’s pari al 90,15% del capitale.