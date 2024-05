Addio a Giuseppe Berta, grande storico dell’industria italiana

E’ morto, dopo lunga malattia, Giuseppe Berta, uno dei migliori storici dell’industria italiana e grande esperto dell’industria automobilistica

Se ne è andato, dopo lunga malattia, Giuseppe Berta, grande storico dell’industria italiana e, in particolare, dell’industria automobilistica. Dopo la laurea alla Statale di Milano, Berta aveva cominciato la sua attività di ricercatore presso il centro studi della Fondazione Adriano Olivetti di Ivrea per poi assumere, a metà degli anni Novanta, la direzione dell’Archivio storico della Fiat. In seguito divenne professore associato di Storia contemporanea alla Bocconi e membro dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Più volte Berta aveva collaborato con FIRSTonline, che lo ricorda con rimpianto e si unisce nella partecipazione al dolore porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia.

