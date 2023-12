Federazione del Mare, completato il circolo delle nomine: Mattioli presidente con tre vice

Il Consiglio della Federazione del Mare ha annunciato le nuove nomine e l’adesione di Assogasliquidi, consolidando l’impegno per una rappresentanza marittima italiana più forte

Completato il circolo delle nomine del nuovo Consiglio della Federazione del Mare per il 2024-2027. Durante l’assemblea, è stata ratificata all’unanimità la decisione dell’Assemblea del 28 novembre, che ha designato Mario Mattioli come presidente per il prossimo triennio. Successivamente, il Consiglio ha proceduto con la nomina dei tre vicepresidenti, del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei presidenti dei Comitati, i quali inizieranno il loro mandato a partire dal 1° gennaio 2024.

“Come ho sempre detto, è importante un’azione congiunta e solidale di tutti gli attori della filiera della blue economy – ha affermato Mattioli – per questo sono particolarmente lieto di poter annoverare da oggi Federchimica-Assogasliquidi nella Federazione del mare auspicando un ulteriore ampliamento della nostra compagine associativa per una rappresentanza sempre più efficace di tutto il cluster marittimo italiano a fianco delle istituzioni competenti”.

La governance della Federazione del Mare

I vicepresidenti confermati sono Anton Francesco Albertoni (Confindustria Nautica), Luigi Giannini (Federpesca) e Claudio Graziano (Federpesca).

Laurence Martin, capo del servizio Relazioni internazionali di Confitarma, è stata riconfermata nel ruolo di segretario generale della Federazione.

I vicesegretari generali nominati sono Giorgio Berlingieri (Aidim), Alessandro Ferrari (Assiterminal) e Lorenzo Paolizzi (Assiterminal).

Il Consiglio ha inoltre deciso di istituire diversi Comitati su temi specifici, ognuno con un presidente dedicato:

Transizione energetica e Decarbonizzazione: presidente Gianni Murano (Unem)

Semplificazione: presidente Alessandro Santi (Unem)

Geopolitica: presidente Claudio Graziano (Assonave)

Capitale umano: presidente Eugenio Massolo (Accademia Marina Mercantile)

Inclusione, Diversità, Parità di genere: presidente Mario Mattioli (Confitarma)

Durante la riunione, il Consiglio ha anche deliberato l’adesione di Assogasliquidi, l’Associazione nazionale che rappresenta le aziende che distribuiscono gpl (gas di petrolio liquefatto) e gnl (gas naturale liquefatto).