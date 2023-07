Ex Whirlpool Napoli: nasce Italian Green Factory. Tea Tek avvia la reindustrializzazione verde

Italian Green Factory è stata costituita e segna il punto di ripartenza dello stabilimento ex Whirlpool. L’Ad Tea Tek Granisso: “Sarà la fabbrica verde di Napoli”

È nata Italian Green Factory, la fabbrica ex Whirlpool che dovrà progettare, realizzare, produrre nel nuovo sito industriale in cui sono previsti investimenti tra i 25 e i 28 milioni di euro e in cui saranno assunti tutti i 310 ex dipendenti Whirlpool oltre a circa 16 giovani donne. È partito il progetto di Tea Tek per il rilancio in chiave verde dello stabilimento chiuso e ceduto dall’ multinazionale americana di elettrodomestici.

«Sarà la fabbrica verde di Napoli, un luogo dove l’innovazione sarà l’elemento cruciale per il reshoring della filiera produttiva della transizione ecologica. Un tema centrale per il futuro del Paese e dell’Europa. Riorganizzeremo gli spazi della fabbrica, puntando al massimo della sicurezza per tutti, e riassumeremo tutti i 310 lavoratori. La fabbrica sarà sostenibile, moderna e nuova», afferma in una nota Felice Granisso, amministratore delegato di Tea Tek Group.

Ex Whirlpool Napoli: i passaggi da completare verso la reindustrializzazione Tea Tek

«Le prossime saranno giornate importanti e impegnative. Ora che abbiamo costituito la newco attendiamo la convocazione da parte del Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ci segue e sta supportando costantemente l’operazione. Poi ci sarà l’incontro con le organizzazioni sindacali, che è già in agenda per il 26 luglio”. Sono questi dunque gli impegni più immediati all’orizzonte di un percorso che richiederà tempo per completarsi anche se il nuovo management promette tempi rapidi .

Nella newco dovrebbe entrare, con una partecipazione azionaria minoritaria, Invitalia da cui si attende anche un sostegno finanziario a valere sul Fondo di solidarietà per le imprese in crisi da ristrutturare. L’incontro con i vertici della società pubblica avrebbe dovuto avvenire a inizio luglio, secondo quanto riferisce il Sole24Ore, ma è slittato. In ogni caso è nell’agenda un incontro a Roma per sciogliere i nodi amministrativi e legali ancora sul tavolo.

Tea Tek ha in progetto di completare la riqualificazione del sito di via Argine al massimo in 24 mesi. Intanto, avendo necessità di avviare la produzione per far fronte a una domanda in forte crescita, la famiglia Granisso che è titolare al 100% di Tea Tek, sta anche valutando di attivare la produzione in altre aree.

Chi è e cosa fa Tea Tek, il nuovo azionista della ex Whirlpool

Tea Tek è una società campana nata nel 2009 che produce cabine di trasformazione elettrica a bassa e media tensione. L’azienda realizza anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di automazione di reti idriche integrate e dopo l’acquisizione di Idea Srl è leader in Italia per il telecontrollo delle reti idriche. Ha avuto una rapida crescita, operando soprattutto all’estero: dall’Uk al Medio Oriente. Recentemente ha consegnato in Abu Dhabi di un grande impianto, uno dei più grandi mai installati. Il gruppo è organizzato in 8 società attive in Europa, Asia e Africa con 200 dipendenti che lavorano nelle sedi di Napoli, Roma e Dubai.

Finora però Tea Tek ha assemblato componenti di impianti prodotti in Paesi esteri, al contrario nella fabbrica ex Whirlpool partirà la produzione totale: in altre parole si tratta di un caso di reshoring: produzione che ritorna in Italia.

