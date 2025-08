Ex Ilva: arrivano i 200 milioni di euro per la continuità produttiva e sì al bonus inclusione. Ma quale futuro per Taranto?

Ex Ilva, arrivano i 200 milioni di euro per assicurare la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti. Intanto, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ritira le dimissioni e chiede al Mimit il rinvio del tavolo al 12 agosto

Arrivano i 200 milioni di euro per assicurare la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti dell’ex Ilva. Intanto il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha deciso di ritirare le proprie dimissioni da primo cittadino e ha chiesto al Mimit un rinvio del tavolo al prossimo 12 agosto (al momento, tutti d’accordo sui tre forni elettrici che sostituiranno gli impianti a carbone). E dunque, con il via libera definitivo, alla Camera, al decreto per il sostegno ai comparti produttivi si stanziano le risorse funzionali alla manutenzione, al ripristino e all’adeguamento degli impianti, nonché a garantirne gli adeguati standard di sicurezza. I fondi, che saranno erogati con decreto interministeriale, potranno essere utilizzati direttamente da Ilva in amministrazione straordinaria o trasferiti ad Acciaierie d’Italia, su richiesta dei commissari.

Ex Ilva: arrivano i 200 milioni per la continuità produttiva

Guardando in particolare allo stabilimento di Taranto, viene anche modificata la disciplina per la realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, eliminando i riferimenti al Pnrr ed alla produzione del preridotto attraverso l’idrogeno – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell’impianto dal Pnrr al Fondo per lo sviluppo e la coesione – e prevedendo che la società costituita per la gestione dell’impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a “doppio oggetto”. Agli investimenti superiori a 50 milioni di euro localizzati all’interno delle aree industriali ex Ilva, o all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento, vengono estese le procedure accelerate per i programmi di investimento di interesse strategico nazionale.

Ex Ilva: nuove regole per la siderurgia in Toscana

Sempre per garantire il settore siderurgico, ma in Toscana, arrivano anche, introdotte nel corso dell’iter parlamentare, nuove regole per agevolare l’accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell’area del polo di Piombino, classificato sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

Ex Ilva: sì al bonus inclusione

Nel corso dell’esame al Senato è stato anche introdotto il bonus da 500 euro per tutti coloro che, nel 2025, termineranno i primi 18 mesi di assegno di inclusione pur mantenendo il diritto al beneficio. Le stime indicano in 506mila i nuclei familiari che fino a fine anno sono potenziali destinatari del contributo straordinario aggiuntivo con un onere stimato di 234 milioni di euro.

Sono stati inoltre approvati, sempre a Palazzo Madama, sostegni ai lavoratori in caso di stop delle attività per ondate di caldo eccezionale. Le imprese potranno richiedere integrazioni salariali “extra”, superando cioè i limiti di 52 settimane previsti dall’attuale legislazione. L’integrazione salariale sarà inoltre esonerata dal relativo contributo addizionale. Lo stesso emendamento riconosce agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e agli operai con contratto a tempo determinato un trattamento sostitutivo della retribuzione “anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative”. L’attuale normativa riconosce infatti il trattamento in caso di sospensione completa dal lavoro per le giornate lavorative non prestate.