Espresso Riviera: estate “da tutto esaurito” per il treno notturno Roma-Marsiglia di Fs Treni Turistici Italiani

Dal 4 luglio al 30 agosto l’Espresso Riviera ha collegato Roma con Marsiglia e la Costa Azzurra. Tutti i posti esauriti: il servizio tornerà nell’estate 2026 con più corse settimanali

L’Espresso Riviera ha viaggiato senza mai lasciare un posto libero. Il treno notturno internazionale di Fs Treni Turistici Italiani (Gruppo Fs), che per tutta l’estate 2025 ha unito Roma a Marsiglia, ha registrato il sold out su ogni corsa programmata tra il 4 luglio e il 30 agosto.

A bordo erano disponibili diverse soluzioni di viaggio: vagoni letto, cuccette, posti a sedere di prima e seconda classe, oltre a una carrozza ristorante. Su quest’ultima, nella tratta Nizza–Marsiglia, sono stati organizzati anche eventi musicali e incontri con autori francesi.

Visto il riscontro, Fs Treni Turistici Italiani ha annunciato che l’Espresso Riviera sarà riproposto nell’estate 2026, con un incremento delle corse settimanali. L’iniziativa si inserisce nel progetto delle Ferrovie Italiane di ampliare i collegamenti ferroviari internazionali tra Italia e Francia.